В ОНФ призвали извиниться за оскорбление медика из Алакуртти в ходе пресс-конференции Путина

«Давать оценку действиям врача могут только профессионалы. Нужно очистить репутацию медика от наговора и публично перед ней извиниться», – заявил газете ВЗГЛЯД член Центрального штаба ОНФ Павел Савчук. Так он прокомментировал оскорбление местного врача жителем села Алакуртти на юге Мурманской области, высказанное в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина.

«Я считаю этот поступок глупым. Татьяна Александровна Яковлева имеет большой опыт работы, и оценивать ее деятельность могут только профессиональные люди в ходе переподготовки и медицинской аккредитации», – член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

По словам Савчука, обывателю может не нравиться врач или назначенное им лечение, «но это частное мнение, и оно не должно транслироваться на всю страну». «Мы видим, в каком тяжелом режиме сейчас работают врачи, и если Татьяна Александровна уволится из поселка Алакуртти, там просто некому будет оказывать медицинскую помощь. Все волонтерское сообщество поддерживает врача, потому мы призываем этого человека к публичным извинениям», – заявил он.

«И, как мне кажется, лучшим способом извиниться было бы позвонить лично Татьяне Александровне, пообщаться с ней, а параллельно дать комментарий СМИ, чтобы очистить репутацию врача от наговора», – заключил Савчук.

Ранее Национальная Ассоциация заслуженных врачей и наставников призвала жителя села Алакуртти на юге Мурманской области, который в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина некорректно высказался в адрес местного врача, принести извинения.

«Хамское оскорбление в адрес врача из Алакуртти недопустимо! Национальная Ассоциация заслуженных врачей и наставников считает не позволительным хамское высказывание в адрес врача из Алакуртти во время пресс-конференции Владимира Путина. Заявления подобного рода недопустимы», – говорится в сообщении в Facebook организации.

Накануне, во время ежегодной пресс-конференции президента, мужчина рассказал, что в селе Алакуртти работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – «бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины», передает РИА «Новости».

В Ассоциации заслуженных врачей заступились за коллегу. «Татьяна Александровна Яковлева отдала профессии более 40 лет. Сейчас ей 66 лет, а не 86, как заявил пациент. В период пандемии работает с особой нагрузкой, принимая по 25-50 человек за день, не заслужила оскорбительных высказываний в подобной форме. Врач работает одна и ей приходится вести прием сразу на двух этажах поликлиники. Если специалист уволится, то кроме нее работать будет некому», – отметили в организации.