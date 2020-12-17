Путин направил телеграмму заразившемуся COVID Макрону

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Франции Эммануэлю Макрону, заразившемуся коронавирусом, пожелав ему скорейшего выздоровления, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что Владимир Путин направил Макрону «телеграмму, в которой подчеркнул, что с тревогой узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию главы Франции».

«Президент России пожелал Макрону скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», – также отмечается там.

Ранее стало известно, что у Макрона выявили коронавирусную инфекцию.

в начале декабря руководство Франции решило ввести комендантский час по всей стране из-за эпидемиологической ситуации.