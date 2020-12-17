Путина спросили о происхождении коронавируса

Президент Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о происхождении коронавирусной инфекции.

«Слухов много, я бы не хотел сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом. Тем более, что мы не видим никаких подтверждений, связанных с этими обвинениями, в адрес кого бы то ни было. Вы знаете, мне кажется, что сейчас нужно исходить из другого. Не искать виновных, а нужно объединять усилия для борьбы с проблемой. Вот это будет правильным направлением нашего сотрудничества», – сказал глава государства, отвечая на вопрос о происхождении COIVD-19.

Он напомнил, что многие западные страны подчеркивают свою приверженность гуманистическим началам в своей политике внутри своих стран и во внешней политике. «Надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжелых условиях. Снять хотя бы ограничения, различного рода торговые ограничения, санкции в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления последствий пандемии», – указал Путин.

К этому числу президент отнес ограничения на поставку медицинского оборудования, медикаментов, подготовку врачей. «Вот о чем надо подумать, а не искать крайних и виновных. Я должен отметить, что у нас со многими странами развивается сотрудничество, в том числе и с Китайской Народной Республикой, и на уровне специалистов, и на уровне руководителей регионов, и на общегосударственном уровне. По поводу заданий спецслужбам (по установлению происхождения коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) – задания, конечно, всякие даются. Но это, наверное, не то место, где мы должны обсуждать как эти задания исполняются», – сказал президент.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.