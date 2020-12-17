В Армении назвали дату отставки Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может объявить о своей отставке в новогоднем послании 31 декабря, сообщило армянское издание «Грапарак» со ссылкой на источники.

«Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов», – цитирует «Интерфакс» сообщение газеты. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, с ноября армянская оппозиция требует отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра. 11 декабря требующие отставки Пашиняна парализовали работу ереванского метро. Днем ранее митингующие попытались попасть в здание правительства Армении. 8 декабря Армянская апостольская церковь призвала премьер-министра Армении уйти в отставку.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном заявление для Еревана, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в республике президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.