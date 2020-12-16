Картофельный союз выразил готовность принять меры для стабилизации цен

Картофельный союз готов принять меры для стабилизации стоимости картофеля, сообщил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин.

«Ведущие производители картофеля в стране – хозяйства Брянской, Тульской, Московской, Нижегородской, Тюменской областей отмечают важность недопущения резких скачков цен на эту товарную позицию и готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции», – приводит слова Лупехина ТАСС.

Председатель Картофельного союза добавил, что при этом в данном вопросе важна и конструктивная позиция торговых сетей в части смягчения требований к продукции, в частности, допуска картофеля в объеме от 4 до 6 см. «Для производителей такая мера позволит реализовать большее количество товара и сдержать ценовую политику», – отметил Лупехин.

В Картофельный союз входят сельхозпроизводители, обеспечивающие более 25% производства товарного картофеля и овощей, а также переработчики, обеспечивающие свыше 85% продуктов переработки картофеля и овощей.

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продукты. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о проведении внеплановых проверок при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов.

Напомним, в прошлую среду президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты. Позже президент на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты.