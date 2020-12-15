Госдума одобрила в первом чтении переаттестацию духовенства в России

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий священнослужителей, учившихся за рубежом, проходить аттестацию и переподготовку в российских духовных учебных заведениях.

Изменения вносятся в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

«Законопроект предусматривает установление запрета для лиц определенных категорий (…) быть руководителем, участником религиозной группы по аналогии с запретом, установленным для лиц данных категорий быть учредителями, участниками религиозных организаций», – цитирует РИА «Новости» пояснительную записку к документу.

Уточняется, что это коснется иностранных граждан и лиц без гражданства, а также иностранцев, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания в России, лиц, деятельность которого признана судом экстремистской, а также физлиц, в отношении которых принято решение о блокировке денежных средств или иного имущества в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до его отмены.

В пояснительной записке отмечается что введение такого запрета обусловлено «необходимостью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства и должно рассматриваться в качестве превентивной меры управления рисками вовлечения участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма».

Кроме того, инициативой предполагается, что священнослужители и персонал религиозных организаций, получившие духовное образование за границей, для религиозной и преподавательской деятельности в России, должны пройти аттестацию в порядке, установленном законодательством России.

Также законопроект предусматривает изменение периодичности представления в территориальный орган Минюста России уведомления о продолжении деятельности религиозной группы. В этом уведомлении указываются сведения о начале деятельности религиозной группы, о дате представления этого уведомления или последнего уведомления о продолжении деятельности группы, реквизиты письменного подтверждения получения и регистрации уведомления, выданного Минюстом.

В сентябре в Госдуме начали рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими.