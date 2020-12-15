При взрыве самогонного аппарата в Красноярске пострадали два человека

В квартире многоэтажного дома в Красноярске произошел взрыв самогонного аппарата, в результате чего госпитализированы два человека, рассказали в экстренных службах города. По словам другого источника, есть версия о взрыве газа.

Инцидент произошел во время перегонки алкогольного напитка, уточнил источник ТАСС.

Тем временем другой источник сообщил, что в квартире произошел хлопок бытового газа без последующего горения. Пострадавшие получили ожоги рук и лица и были госпитализированы в тяжелом состоянии. В результате взрыва дом покинули порядка 30 человек, семь из которых пришлось эвакуировать, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС. Сам дом, почти не пострадал: только в квартире, где произошел взрыв, повреждена несущая перегородка между двумя квартирами и выбиты окна.

В августе в многоэтажном жилом доме в Керчи произошел взрыв бытового газа с последовавшим пожаром. В результате взрыва пострадал один человек. Позже в результате пожара обрушились перекрытия в одной из комнат на площади 12 кв. метров.

В 2019 году Минстрой России принял новый свод правил, предполагающий обязательное оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами. Специалист по проблемам коммунального хозяйства Константин Крохин рассказывал, что в России взрывы бытового газа в жилых домах чаще всего происходят в декабре-январе.