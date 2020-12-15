Госдума одобрила поправку о запрете снижения МРОТ

Госдума приняла поправку к законопроекту о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, согласно которой его значение не может снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты.

Согласно поправке, МРОТ устанавливается в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году», передает ТАСС.

В ноябре Минтруд сообщил, что новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявляла, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12 702 рублей.