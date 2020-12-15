В Общественной палате рассказали, как уменьшить мат в Сети

С нецензурной лексикой в социальных сетях, комментариях и в Интернете в целом невозможно бороться без помощи блогеров, модераторов и авторов контента и интернет-площадок, поэтому для решения этой проблемы нужна коллективная работа, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Первый зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что для того, чтобы мат не встречался на интернет-площадках повсеместно, на видеороликах с ненормативной лексикой должен стоять возрастной ценз. При этом он подчеркнул, что полностью запрещать его не следует, поскольку это только вызовет больший интерес зрителей к контенту с его использованием.

«Мы видим, что распространение нецензурной брани в соцсетях имеет колоссальный размах. Особенно это распространено в подростковой среде и, что самое ужасное, для многих ребят это становится нормой общения. С точки зрения тех мер, которые можно было бы предпринять, то, во-первых, конечно, нужно работать в плане профилактики и просвещения», – говорит директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) Екатерина Мизулина.

Она поясняет, что российских школьников следует отдавать на большее количество кружков и занятий – тогда они будут воспитаны по-другому и станут меньше использовать мат и в письме, и в речи.

Во-вторых, продолжает эксперт, если на видеоролик можно и нужно поставить хотя бы предупреждение о том, что данный контент предназначен для людей старше определенного возраста, то уже в комментариях к нему вряд ли возможно как-то ограничить людей писать матерные слова. При этом она отметила, что для уменьшения брани в Сети следует пригласить блогеров и вместе с ними подумать над реализацией.

«Возможно, каждый блогер, автор контента, поста мог бы сам модерировать комментарии или для этого нанимать специального человека, но другой вопрос в том, что их действительно иногда очень много и все не отследишь», – добавила Мизулина.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что бороться с матом в социальных сетях абсолютно бесперспективно, поскольку им полна массовая культура (например, его используют многие популярные музыкальные исполнители). При этом он подчеркнул, что есть и другая важная проблема: оскорбления в интернете.

«Оскорбления, угрозы убийством, клевета в интернете – на данный момент у нас за это не предусмотрено никаких наказаний, либо они очень растянуты, потому что чтобы что-то доказать, понадобится больше года, после чего виновный может быть заплатит небольшой штраф и пост будет удален. Но не учитывается то, что за это время он распространяется в Сети и человека компрометирует», – полагает собеседник.

Проще говоря, у нас настолько быстро развиваются технологии, что законодательство в сфере медиа за их продвижением не поспевает, рассказывает зампред комиссии. «Оскорбления, угрозы, клевета в Сети должны пресекаться, но в том числе им мог бы помочь закон «об информационных посредниках», который обяжет площадки отвечать за тот контент, который они публикуют, и модерировать, убирая экстремизм, оскорбления, угрозы самостоятельно», – подытожил Малькевич.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за клевету в интернете.

В июле филолог Михаил Осадчий рассказал, что русский мат появился не после нашествия татаро-монгольского ига, как считают многие, а существовал еще задолго до этого. При этом он подчеркнул, что наибольшую популярность нецензурная лексика получила после революции 1917 года.