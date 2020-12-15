В Госдуме назвали способ борьбы с матом на YouTube

Контент с матом на интернет-площадках должен иметь возрастной ценз, однако запрет ненормативной лексики на видеохостингах может спровоцировать повышенный интерес к такому контенту, сообщил первый зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Он подчеркнул, что ненормативная лексика запрещена в российских СМИ, за этим следит Роскомнадзор, но на видеохостингах мат встречается повсеместно, передает радио Sputnik.

«Ненормативная лексика – это эпатаж, это привлечение внимания, но не мы с этого начинали. Это пришло к нам с Запада. Теперь ненормативная лексика встречается и в художественных фильмах, и в песнях популярных исполнителей», – сказал депутат.

Однако, по его словам, принятие кардинальных мер в отношении мата пока не планируется. Боярский отметил, что запрет может спровоцировать интерес, особенно у несовершеннолетних пользователей. Также он добавил, что сами интернет-площадки должны ограничивать для несовершеннолетних просмотр контента с нецензурной лексикой и они это делают.

Видеохостинг YouTube на видео с нецензурной лексикой и на сцены насилия накладывает возрастные ограничения – это проверяется через регистрацию пользователей, пояснил Боярский.

Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности России для противодействия цензуре в западных соцсетях.

Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их.