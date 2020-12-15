Власти США обязали IT-компании раскрыть методы сбора и обработки данных пользователей

Федеральная торговая комиссия США (FTC) издала распоряжения, обязывающее Amazon, ByteDance, Discord, Facebook, Reddit, Snap, Twitter, WhatsApp и YouTube отчитаться о методах сбора и обработки персональных данных пользователей.

У компаний будет 45 дней на предоставление ответа с момента получения распоряжения. Регулятор также интересуется информацией о том, как компании определяют, какую рекламу показывать пользователям, как измеряют вовлеченность пользователей и влияют ли их методы на детей и подростков, передает Tjournal.

Согласно заявлению, комиссия хочет понять, как компании влияют на то, что пользователи слышат и видят, с кем они разговаривают и какой информацией они делятся, пишет CNBC.

Discord заявил, что мессенджер не показывает рекламу, поэтому он не зарабатывает ни на ней, ни на продаже данных пользователей, а Twitter выразил готовность к сотрудничеству. Другие компании не предоставили комментарии.

Ранее федеральная торговая комиссия США и генпрокуроры почти всех американских штатов обвинили компанию Facebook в нарушении антимонопольного законодательства. Претензии касаются приобретения соцсетью таких популярных сервисов как Instagram и мессенджера WhatsApp. Фактически от Facebook потребовали продать эти активы.