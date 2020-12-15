Глава МЧС рассказал об изменениях в оценке зданий по пожарному риску

Категории пожарного риска будут присваиваться индивидуально каждому объекту в России с 1 января 2021 года, от них будет зависеть частота проверок, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря.

«МЧС с января 2021 года одним из первых в стране полностью перейдет на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок. Его принцип заключается в следующем – чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки», – передает РИА «Новости» слова министра.

По его словам, принципиальное отличие новых правил в том, что категория риска теперь будет присваиваться каждому объекту индивидуально.

«Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника», – подчеркнул Зиничев.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что пожилые постояльцы дома престарелых погибли при крупном пожаре в башкирском селе Ишбулдино Абзелиловского района, всего жертвами стали 11 человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. В МЧС рассказали, что пансионат не был оборудован системами пожаротушения.