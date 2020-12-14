Путин оценил предложение ввести страхование здоровья педагогов

Президент Владимир Путин не исключил страхования здоровья педагогов, которые в период пандемии работают с коллективами.

В ходе социального онлайн-форума «Единой России» Путин оценил предложение обеспечить соответствующей страховкой учителей. По словам президента, «здесь примерно то же самое, что и в случае с техническими работниками медицинских учреждений». Путин отметил, что это «вопрос актуальный, понятный, так как сейчас 70% школ работают в нормальном режиме, остальные – частично или полностью в онлайн-режиме», передает ТАСС.

«Конечно, когда люди находятся в коллективе, то риски получить эту коронавирусную инфекцию возрастают, но это все же не «красная зона». Поэтому мы должны подумать, может быть, над особым видом страховки. Надо, чтобы правительство проработало этот вопрос с регионами», – сказал Путин.

Он также отметил, что учителей необходимо вакцинировать в числе первых. Он напомнил, что такое решение уже принято – первые вакцины от коронавируса получат именно медики и педагоги. «А что можно будет сделать дополнительно, на это надо будет посмотреть, потому что работа в коллективах тоже связана с определенным риском», – добавил глава государства.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.

Напомним, ранее в понедельник электронная запись на вакцинацию от коронавируса открылась в Подмосковье.