В России заявили о выходе на плато по коронавирусу

Россия достигла плато по распространению коронавируса, что являлось целью для системы здравоохранения, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать. Но это не самоцель. Точнее, это цель системы здравоохранения, чтобы соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения, то есть с количеством коек, аппаратуры, лекарств, врачей. Чтобы меньше людей в результате умирало», – цитирует РИА «Новости» Жемчугова.

Иммунолог подчеркнул, что необходимо учитывать количество свободных коек, проведенных тестов и умерших от коронавируса. Если эти показатели стабильны на протяжении нескольких дней, то это свидетельствует о плато или даже о положительной динамике в борьбе с COVID-19. Он также отметил, что распространение инфекции прекратится после того, как не менее 70% населения переболеют или вакцинируются.

За минувшие сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания.