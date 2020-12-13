Бывший футболист московского «Спартака» арестован за поножовщину

Бывший лидер московского «Спартака» Куинси Промес, выступающий сейчас за амстердамский «Аякс», был арестован в воскресенье за нанесение ножевых ранений члену своей семьи, сообщили нидерландские СМИ.

Инцидент произошел в июле в городе Абкауде, однако пострадавший решил обратиться в полицию только месяц назад, пишет De Telegraaf.

Как говорится в сообщении, футболист устроил семейный праздник в офисе своей компании. Во время вечеринки по неизвестным причинам Промес поругался с родственником и ударил его ножом. Мужчина получил серьезные ранения, и если бы не члены семьи, предотвратившие поножовщину, он мог бы погибнуть, пишет издание. Отмечается, что меньше чем за сутки до ареста Промес провел за «Аякс» матч в чемпионате Нидерландов и даже забил гол. За нанесение ножевых ранений футболисту грозит до четырех лет заключения.

Между тем экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов, поигравший с голландцем за московский клуб, вспомнил, что Промес во время выступлений в России был дружелюбным. Самедов предположил, что новость об аресте может быть фейковой.

«В «Спартаке» с ним ничего такого не было. Он дружелюбный парень. Может быть, это какой-то вброс», – цитирует Самедова ТАСС.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В его составе он стал чемпионом России и победителем Суперкубка страны.

Напомним, в 2018 году российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы по делу об избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака.