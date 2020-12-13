При столкновении иномарки и грузовика погибли три человека под Кировом

Автомобиль Ford C-MAX столкнулся с грузовиком Renault в Котельничском районе Кировской области, в результате ДТП погибли три человека, сообщили региональном управлении ГИБДД,

Инцидент произошел в воскресенье на 469-м километре федеральной трассы «Кострома – Шарья-Киров – Пермь», передает Newsler.ru.

Уточняется, что в столкновении погибли оба водителя и пассажир легкового автомобиля. На месте аварии работают сотрудники полиции, движение по трассе ограничено.

В ноябре пассажирская «ГАЗель» столкнулась с грузовиком «КамАЗ» Краснодарском крае, в результате чего шесть человек погибли, еще четверо пострадали.