При столкновении «ГАЗели» и «КамАЗа» погибли шесть человек на Кубани

Пассажирская «ГАЗель» столкнулась с грузовиком «КамАЗ» в Выселковском районе Краснодарского края, в результате чего шесть человек погибли, еще четверо пострадали, сообщило региональное ГУ МВД.

«В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались шесть человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло на 5-м километре автодороги «Выселки – Кирпильская». По предварительным данным, водитель «ГАЗели» при развороте не предоставил преимущество в движении «КамАЗу».

Ранее в Белогорском районе Амурской области иномарка столкнулась с пассажирским поездом, погиб один человек, еще трое с травмами были госпитализированы.