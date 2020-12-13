Зеленский заявил о намерении бороться с изменением климата

Украина намерена к 2030 году во всех секторах экономики страны сократить на 58-64% выброс парниковых газов относительно уровня 1990 года, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, в 2020 году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки, сообщается на сайте президента.

«Готовясь к конференции сторон Парижского соглашения в Глазго, мы прорабатываем второй национально определенный вклад. На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%», – сказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что Украина работает над усовершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики.

«Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов», – сказал он.

По словам Зеленского, также идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

«Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях. Украина есть и будет оставаться одним из активных и ответственных участников глобального процесса борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды», – подчеркнул президент.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина отравила воздух над всей Европой.