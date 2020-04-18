Как Украина отравила воздух над всей Европой

Украина переживает крупнейшую экологическую катастрофу - из-за масштабных пожаров Киев стал городом с самым грязным воздухом в мире. Дым и смог с территории Украины разносится по всей Европе. Откуда возникли все эти пожары, почему их не удалось вовремя остановить - и причем здесь сельские традиции жителей Украины?

Киев возглавил сомнительный рейтинг городов мира с наибольшим загрязнением воздуха. Индекса качества воздуха (AQI) достигал значения в 500 единиц (обычно в украинской столице в 10-12 раз меньше). Причём значения выше 300 уже считаются опасными для здоровья.

Грязно не только в Киеве и на Украине в целом. Украинским воздухом сегодня дышит практически вся Европа – от Прибалтики до Италии. Причина – масштабные пожары. Горят леса севера Киевской области, в т.ч. и зоны отчуждения, горят леса на Житомирщине и даже в самом Киеве. На пожары обратили внимание даже в России – в МИД РФ заявили, что готовы оказать помощь в случае, если такая просьба от Украины поступит. Но Украина пока гордо молчит.

Что горит, где горит?

Горит на самом деле уже давненько. Ещё 4 апреля Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщала о возгорании 20 га леса в зоне отчуждения. С тех пор украинские пожарные и ГосЧС с ними боролись – правда не слишком удачно: к 9 апреля площадь горения выросла до 40 га, а спустя сутки – до 100 га. Правда, такие цифры давали украинские органы власти. Согласно же другим данным, к 10 апреля на Украине горело о 8 тыс га лесов (такие цифры опубликовал Восточноевропейский центр мониторинга пожаров).

16 апреля случился и вовсе джекпот. Несколько центральных областей (в т.ч. и Киев) накрыла мощная пылевая буря. И то ли действительно раздула всё, что к тому моменту было потушено, потухло или затухало, то ли не справляюшиеся с ситуацией пожарные наконец нашли чем оправдаться... Словом, к вечеру четверга воздух Киева был втрое грязнее, чем в Шанхае. Спустя сутки всё повторилось: как только меняется ветер, Киев становится одной большой душегубкой. По данным на утро субботы, столица Украины опять стала мировым лидером по уровню загрязнения воздуха.

Кто виноват?

Ответить на вопрос «А в чём дело-то?» так вот сразу не получится. Причин несколько.

Первая – сами украинцы. А конкретно – жители сёл. Каждую весну они жгут на полях прошлогоднюю траву и листья. От неконтролируемого пала загораются леса. По словам руководителя регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергея Зибцеца, ещё в 2007 году учёные обнаружили влияние весенних палов травы на Украине на таяние ледников в Арктике (!). «В прошлом году из-за сельхоз-поджогов Украина заняла первое место в Европе по выбросам чёрного углерода в атмосферу», – комментирует ситуацию председатель Общества лесоводов Украины Юрий Марчук.

Грета бы не одобрила.

Но если бы виноваты были только селяне, то и от ежегодных пожаров украинская столица начала бы задыхаться ещё лет 15 назад.

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Жительница Чернигова Наталия Глба в своём Facebook публикует фотографию, сделанную в одном из районов на севере области: «Вчерашняя пылевая буря подняла в воздух распаханные агрохолдингами тысячи гектаров грунта. На Украину приходят бесснежные зимы, высохшая земля становится подвижной, и, при отсутствии преград, легко выносится ветром».

Эксперты догадку подтверждают: «...Выглядит всё так, что триггером нынешней бури стали пожары, на это наложилась посевная кампания, и соответственно пыльные облака поднимались. Когда же подошел циклон, сопровождающийся и так значительным ветром, он это всё подцепил и потянул за собой», – объясняет кандидат сельскохозяйственных наук Валерий Коляда.

Но циклон подошёл только в середине месяца, а леса начали гореть за пару недель до этого. Что мешало справиться с пожарами всё это время?

С одной стороны – малоснежная зима и сухая весна: дождей с начала марта практически не было. Прибавим к этому особенности местности: Киевская область и соседствующие с ней – это территория сосновых лесов и торфяников. И то, и другое отлично горит.

Леса и болота сохнут не только из-за изменения климата. «Сколько птицеводческих комплексов было построено за последние 10 лет? Их строят не просто так. Находится подземное озеро и выстраиваются курятники. Скажем, возле Дымера и Гавриловки [Вышгородский район Киевской области – прим. ВЗГЛЯД] их площадь уже как город. Вы удивляетесь, где вода? Спросите у наших куриных царьков, которые плевали на эту землю с высоты своего места в Forbes. Им тут не жить», – отмечает директор аналитической группы Da Vinci Андрей Колпаков.

Ещё один момент – нелегальные вырубки. «От ревизии нас может спасти только кража», – говорил завскладом в фильме «Операция Ы». Пожар спасает не хуже и регулярно для этого используется – и не только на военных складах.

Те, кто рубит без пожаров, тоже им способствуют. На местах вырубок остаются отходы: сучья, опилки. Всё это высыхает и отлично горит.

Нелегальных вырубок много, а вот санитарных, наоборот, мало. В украинских лесах много сухостоя, валежника, деревьев, повреждённых короедом. Средства, которые должны идти на проведение профилактических вырубок, как правило списываются, и вырубки производятся только в отчётах.

Наконец, наибанальнейшая для Украины причина – коррупция. Один из сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на условиях анонимности высказал изданию «Страна.ua» свою точку зрения на происходящее: «Прежде всего, не нужно было разваливать в последние 5 лет службу по чрезвычайным ситуациям. При Яценюке пафосно арестовывали главу Госслужбы и его зама... Яценюк с коррупцией так боролся – рейтинг зарабатывал... Затем он слил ГосЧС в МВД к Авакову. Потом Госслужбу не финансировали как надо... Пожарные машины из Прилук покупали втридорога. А они не годились никуда. В результате всех этих «реформ» – и структура развалена, и техники нет. Поэтому пожары просто тупо нечем тушить...

Что теперь делать? Ничего. Ждать пока ветер поменяется и с Киева гарь сдует».

А что там с радиацией?

Первое, что приходит на ум в связи с горящими лесами – Чернобыль и затронутые аварией лесные массивы. Но пока эти опасения беспочвенны. И если украинским властям веры нет – их оценки пожаров, озвученные в апреле, явно были занижены в разы – то в Белоруссии подтверждают: пока фон в норме.

Однако это не означает, что и проблемы нет. «...это один из крупнейших пожаров на Украине за последние 20 лет. Действительно выгорела большая территория. Но на данный момент никто точную цифру потерь назвать не сможет», – рассказывает замдиректора Института проблем безопасности АЭС Национальной академии наук Украины Сергей Паскевич. Он же подтвердил, что пожар не был спонтанным, лес вокруг Чернобыля подожгли: «Одна из проблем была в том, что основные очаги возгорания находились на большом расстоянии друг от друга. Они появились почти одновременно. Это говорит о том, что возгорание – 100% не спонтанное природное явление, а дело рук человека». Вопрос только в том, кто и с какой целью поджигал. И только ли селяне в этом пожаре виноваты.

То, что радиационный фон в норме – уже неплохо. Но от гари здоровья тоже не прибавляется. Можно вспомнить Великий Смог в Лондоне (1952 г), когда из-за холодной погоды и длительного безветрия над британской столицей около двух недель скапливались продукты горения угля. Тогда только официально погибли несколько тысяч человек – те, чья смерть очевидно была вызвана обострением заболеваний и проблемами с дыханием (аллергики, астматики). Самым простым решением, конечно, было бы уехать куда-то и переждать. Да вот беда: уехать теперь – та ещё задача. Карантин. Разве что на своей машине.

Остальным, как уже сказано, остаётся только ждать, пока гарь ветром сдует.