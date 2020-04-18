Как Украина отравила воздух над всей Европой

Взгляд
18 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
Перейти а раздел…

Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
Перейти а раздел…

Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
Перейти а раздел…

Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные, и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...

Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...

Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
    Перейти а раздел…

    Коронавирус может стать сезонной бедой

    Самые ожидаемые гаджеты 2020 года

    Альтруизм в период коронавируса

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Мишустин расширил список пострадавших от коронавируса отраслей
              В России подтвердили 4785 новых случаев коронавирусаТрамп вновь скорректировал прогноз по числу жертв коронавируса в СШАГлавврач Англии перечислил смертельно опасные факторы при коронавирусеПоявились подробности задержания и.о. замглавы Хакасии
              Китай подставился в информационной битве с АмерикойСоратница Навального признала сотрудничество с ФСБТурция назвала срок открытия туристического сезонаВ России продлили действие истекающих до 15 июля паспортов и водительских прав
              Выдворение иностранцев из России приостановленоВ США увидели угрозу в общении Трампа и Путина по поводу коронавирусаТрамп предчувствует бегство из Белого домаВ Чехии выставили на продажу памятник Сталину

              моральный дух


              Финские полицейские поддержали сограждан знаменитой советской песней

              пандемия коронавируса


              Грузинский митрополит взбунтовался против врачей

              «Высокая эффективность»


              Роспотребнадзор ответил на претензии Лукашенко к российским тестам

              Видео

              нормобарическая оксигенация


              В России пациентов с коронавирусом научились лечить в барокамере

              мнение ученого


              Нобелевский лауреат заявил о частицах ВИЧ в коронавирусе

              Спасти пациента Т


              Тюменские врачи дают России надежду на чудо

              красные кхмеры


              Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

              скрытая угроза


              Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

              Абсолютная предвзятость


              Александр Малькевич: Цензурировать Facebook поручили русофобам

              Жесткая ответственность


              Дмитрий Грунюшкин: Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

              Пещерное невежество


              Павел Волков: Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

              на ваш взгляд


              Как вы празднуете Пасху?

              Как Украина отравила воздух над всей Европой

              Чернобыльский дым отравил атмосферу не только над Украиной, но и за ее пределами   18 апреля 2020, 16:01
              Фото: Reuters TV/REUTERS
              Текст: Николай Стороженко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Украина переживает крупнейшую экологическую катастрофу - из-за масштабных пожаров Киев стал городом с самым грязным воздухом в мире. Дым и смог с территории Украины разносится по всей Европе. Откуда возникли все эти пожары, почему их не удалось вовремя остановить - и причем здесь сельские традиции жителей Украины?

              Киев возглавил сомнительный рейтинг городов мира с наибольшим загрязнением воздуха. Индекса качества воздуха (AQI) достигал значения в 500 единиц (обычно в украинской столице в 10-12 раз меньше). Причём значения выше 300 уже считаются опасными для здоровья. 

              Грязно не только в Киеве и на Украине в целом. Украинским воздухом сегодня дышит практически вся Европа – от Прибалтики до Италии. Причина – масштабные пожары. Горят леса севера Киевской области, в т.ч. и зоны отчуждения, горят леса на Житомирщине и даже в самом Киеве. На пожары обратили внимание даже в России – в МИД РФ заявили, что готовы оказать помощь в случае, если такая просьба от Украины поступит. Но Украина пока гордо молчит.

              Что горит, где горит?

              Горит на самом деле уже давненько. Ещё 4 апреля Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщала о возгорании 20 га леса в зоне отчуждения. С тех пор украинские пожарные и ГосЧС с ними боролись – правда не слишком удачно: к 9 апреля площадь горения выросла до 40 га, а спустя сутки – до 100 га. Правда, такие цифры давали украинские органы власти. Согласно же другим данным, к 10 апреля на Украине горело о 8 тыс га лесов (такие цифры опубликовал Восточноевропейский центр мониторинга пожаров). 

              16 апреля случился и вовсе джекпот. Несколько центральных областей (в т.ч. и Киев) накрыла мощная пылевая буря. И то ли действительно раздула всё, что к тому моменту было потушено, потухло или затухало, то ли не справляюшиеся с ситуацией пожарные наконец нашли чем оправдаться... Словом, к вечеру четверга воздух Киева был втрое грязнее, чем в Шанхае. Спустя сутки всё повторилось: как только меняется ветер, Киев становится одной большой душегубкой. По данным на утро субботы, столица Украины опять стала мировым лидером по уровню загрязнения воздуха.

              Кто виноват?

              Ответить на вопрос «А в чём дело-то?» так вот сразу не получится. Причин несколько.

              Первая – сами украинцы. А конкретно – жители сёл. Каждую весну они жгут на полях прошлогоднюю траву и листья. От неконтролируемого пала загораются леса. По словам руководителя регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергея Зибцеца, ещё в 2007 году учёные обнаружили влияние весенних палов травы на Украине на таяние ледников в Арктике (!). «В прошлом году из-за сельхоз-поджогов Украина заняла первое место в Европе по выбросам чёрного углерода в атмосферу», – комментирует ситуацию председатель Общества лесоводов Украины Юрий Марчук.

              Грета бы не одобрила. 

              Но если бы виноваты были только селяне, то и от ежегодных пожаров украинская столица начала бы задыхаться ещё лет 15 назад. 

              Жительница Чернигова Наталия Глба в своём Facebook публикует фотографию, сделанную в одном из районов на севере области: «Вчерашняя пылевая буря подняла в воздух распаханные агрохолдингами тысячи гектаров грунта. На Украину приходят бесснежные зимы, высохшая земля становится подвижной, и, при отсутствии преград, легко выносится ветром».  

              Эксперты догадку подтверждают: «...Выглядит всё так, что триггером нынешней бури стали пожары, на это наложилась посевная кампания, и соответственно пыльные облака поднимались. Когда же подошел циклон, сопровождающийся и так значительным ветром, он это всё подцепил и потянул за собой», – объясняет кандидат сельскохозяйственных наук Валерий Коляда. 

              Но циклон подошёл только в середине месяца, а леса начали гореть за пару недель до этого. Что мешало справиться с пожарами всё это время?

              С одной стороны – малоснежная зима и сухая весна: дождей с начала марта практически не было. Прибавим к этому особенности местности: Киевская область и соседствующие с ней – это территория сосновых лесов и торфяников. И то, и другое отлично горит.

              Леса и болота сохнут не только из-за изменения климата. «Сколько птицеводческих комплексов было построено за последние 10 лет? Их строят не просто так. Находится подземное озеро и выстраиваются курятники. Скажем, возле Дымера и Гавриловки [Вышгородский район Киевской области – прим. ВЗГЛЯД] их площадь уже как город. Вы удивляетесь, где вода? Спросите у наших куриных царьков, которые плевали на эту землю с высоты своего места в Forbes. Им тут не жить», – отмечает директор аналитической группы Da Vinci Андрей Колпаков. 

              Ещё один момент – нелегальные вырубки. «От ревизии нас может спасти только кража», – говорил завскладом в фильме «Операция Ы». Пожар спасает не хуже и регулярно для этого используется – и не только на военных складах. 

              Те, кто рубит без пожаров, тоже им способствуют. На местах вырубок остаются отходы: сучья, опилки. Всё это высыхает и отлично горит. 

              Нелегальных вырубок много, а вот санитарных, наоборот, мало. В украинских лесах много сухостоя, валежника, деревьев, повреждённых короедом. Средства, которые должны идти на проведение профилактических  вырубок, как правило списываются, и вырубки производятся только в отчётах. 

              Наконец, наибанальнейшая для Украины причина – коррупция. Один из сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на условиях анонимности высказал изданию «Страна.ua» свою точку зрения на происходящее: «Прежде всего, не нужно было разваливать в последние 5 лет службу по чрезвычайным ситуациям. При Яценюке пафосно арестовывали главу Госслужбы и его зама... Яценюк с коррупцией так боролся – рейтинг зарабатывал...  Затем он слил ГосЧС в МВД к Авакову. Потом Госслужбу не финансировали как надо... Пожарные машины из Прилук покупали втридорога. А они не годились никуда. В результате всех этих «реформ» – и структура развалена, и техники нет. Поэтому пожары просто тупо нечем тушить...

              Что теперь делать? Ничего. Ждать пока ветер поменяется и с Киева гарь сдует». 

              А что там с радиацией?

              Первое, что приходит на ум в связи с горящими лесами – Чернобыль и затронутые аварией лесные массивы. Но пока эти опасения беспочвенны. И если украинским властям веры нет – их оценки пожаров, озвученные в апреле, явно были занижены в разы – то в Белоруссии подтверждают: пока фон в норме.  

              Однако это не означает, что и проблемы нет. «...это один из крупнейших пожаров на Украине за последние 20 лет. Действительно выгорела большая территория. Но на данный момент никто точную цифру потерь назвать не сможет», – рассказывает замдиректора Института проблем безопасности АЭС Национальной академии наук Украины Сергей Паскевич. Он же подтвердил, что пожар не был спонтанным, лес вокруг Чернобыля подожгли: «Одна из проблем была в том, что основные очаги возгорания находились на большом расстоянии друг от друга. Они появились почти одновременно. Это говорит о том, что возгорание – 100% не спонтанное природное явление, а дело рук человека». Вопрос только в том, кто и с какой целью поджигал. И только ли селяне в этом пожаре виноваты. 

              То, что радиационный фон в норме – уже неплохо. Но от гари здоровья тоже не прибавляется. Можно вспомнить Великий Смог в Лондоне (1952 г), когда из-за холодной погоды и длительного безветрия над британской столицей около двух недель скапливались продукты горения угля. Тогда только официально погибли несколько тысяч человек – те, чья смерть очевидно была вызвана обострением заболеваний и проблемами с дыханием (аллергики, астматики). Самым простым решением, конечно, было бы уехать куда-то и переждать. Да вот беда: уехать теперь – та ещё задача. Карантин. Разве что на своей машине. 

              Остальным, как уже сказано, остаётся только ждать, пока гарь ветром сдует. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............