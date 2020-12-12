Врачи и звезды сыграли вничью в «Матче благодарности» в Москве

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12 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 15:51  |  vz.ru
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Санкции США не смогли остановить трубоукладчиков «Северного потока – 2»

Россия официально возобновляет строительство «Северного потока – 2» наперекор санкциям США OLIVER DENZER/Reuters
Одиссея российских трубоукладчиков «Фортуна» и «Академик Черский», чьи названия узнала вся страна, похоже, окончена. Несмотря на санкции США, Россия официально возобновляет строительство «Северного потока – 2». Пока только в немецких водах, но эксперты уверены, что следом укладка труб стартует и на основном недостроенном участке – в водах Дании. Когда же будет достроен газопровод? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как шотландец обеспечил важнейшие морские победы России

Самуил Карлович Грейг внес важнейший вклад в становление русского флота во времена Екатерины II Николай Аргунов
12 декабря (30 ноября по старому стилю) 1735 года появился на свет Сэмюэл Грейк – будущий российский флотоводец Самуил Карлович Грейг, человек, внесший славные страницы в историю русского оружия. Почему и как он стал подданным Российской империи, патриотом России – и какую роль сыграл защите Санкт-Петербурга от оккупации Швецией? Подробности...
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Как жена Саакашвили вступила в загадочную связь с чеченским бандитом

Что связывает жену Саакашвили с чеченским террористом? REUTERS/Valentyn Ogirenko
В процессе расследования в Берлине дела об убийстве 23 августа 2019 года бывшего чеченского боевика и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили случилась сенсация. Следствие вызвало для дачи показаний Сандру Рулофс, жену бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Что может рассказать данный свидетель – и почему это крайне важно для России? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Помидорные войны неприятны, но неизбежны

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва ввела санкции против азербайджанских помидоров и яблок. Некоторые россияне возмущены очередной плодоовощной войной, ведущейся за их счет. Однако они должны вспомнить, в чьих интересах эти конфликты ведутся. Подробности...
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Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Как ни ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса. Подробности...
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Ким Ки Дук был обречён умереть в одиночестве

Алексей Герман
Алексей Герман, российский кинорежиссёр, сценарист
Долго зависал в Москве последний год, ходил в гости – его можно было встретить в совсем скромных квартирах в спальных районах, он приходил не к модным и богатым, а к простым кинематографистам. Странно жил. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Врачи и звезды сыграли вничью в «Матче благодарности» в Москве

    12 декабря 2020, 15:42

    Текст: Абдулла Шакиров

    В манеже «Спартак» в Сокольниках состоялся «Матч благодарности» между командой «Анти COVID-19», составленной из врачей, лечащих больных коронавирусом, и сборной российских звезд шоу-бизнеса «Росич-Старко».

    Встреча проходила без зрителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Игра завершилась вничью со счетом 6:6, передает РИА «Новости».

    В составе команды врачей, кроме прочих, играли главный врач московской городской клинической больницы (ГКБ) № 40 Денис Проценко и главный врач ГКБ № 13 Москвы Сергей Аракелов, среди звезд в игре приняли участие фигурист Илья Авербух, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певец Денис Майданов.

    «Те  девять месяцев, которые наша команда, в том числе главных врачей, живет в коронавирусе, это непростая история. Мы никакие не герои – мы также устаем, выгораем. И сегодняшний матч, наверное, одно из лучших антипригарных средств, которые позволяют нам дальше идти к нашим больным, надевать СИЗы. Спасибо вам», – сказал Проценко.


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