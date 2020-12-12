Saxo Bank спрогнозировал сроки восстановления экономики России Врачи и звезды сыграли вничью в «Матче благодарности» в Москве 12 декабря 2020, 15:42 Текст: Абдулла Шакиров

В манеже «Спартак» в Сокольниках состоялся «Матч благодарности» между командой «Анти COVID-19», составленной из врачей, лечащих больных коронавирусом, и сборной российских звезд шоу-бизнеса «Росич-Старко». Встреча проходила без зрителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Игра завершилась вничью со счетом 6:6, передает РИА «Новости». В составе команды врачей, кроме прочих, играли главный врач московской городской клинической больницы (ГКБ) № 40 Денис Проценко и главный врач ГКБ № 13 Москвы Сергей Аракелов, среди звезд в игре приняли участие фигурист Илья Авербух, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певец Денис Майданов. «Те девять месяцев, которые наша команда, в том числе главных врачей, живет в коронавирусе, это непростая история. Мы никакие не герои – мы также устаем, выгораем. И сегодняшний матч, наверное, одно из лучших антипригарных средств, которые позволяют нам дальше идти к нашим больным, надевать СИЗы. Спасибо вам», – сказал Проценко.

