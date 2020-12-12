Международный уголовный суд захотел расследовать ситуацию на Украине и в Крыму

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12 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 00:24  |  vz.ru
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У электромобиля от «КамАЗа» есть преимущество перед Tesla

Россия сделала собственный электрокар Максим Блинов/РИА Новости
Россия вливается в новый мировой тренд. На рынок выходит отечественный электрический автомобиль, который по своим габаритам напоминает «Оку». Пленить покупателя планируется ценой – российский электрокар «Кама-1» будет стоить почти в три раза дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla. Поможет ли это ее продажам?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Трамп получил шанс стать последним президентом США

Главным оружием Трампа, ковавшимся в режиме особой секретности, стал иск штата Техас в Верховный суд Alex Brandon/AP/ТАСС
Всего за пять дней до того, как выборщики должны были проголосовать за Джо Байдена как за нового президента США, республиканцы наконец выкатили свое главное оружие – иск в Верховный суд от штата Техас, прежде не анонсировавшийся. Суд способен решить исход битвы в пользу Трампа, но для этого судьям придется очень быстро выбрать между двумя плохими вариантами – или президентство Байдена, или разруха. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Как ни ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса. Подробности...
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Ким Ки Дук был обречён умереть в одиночестве

Алексей Герман
Алексей Герман, российский кинорежиссёр, сценарист
Долго зависал в Москве последний год, ходил в гости – его можно было встретить в совсем скромных квартирах в спальных районах, он приходил не к модным и богатым, а к простым кинематографистам. Странно жил. Подробности...

В кризисы общество важнее социальных технологий

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
COVID-19 стоит рассматривать, как предупредительный звонок человечеству, которое слишком уж увлеклось социальной инженерией, уверовав в свое всемогущество и забыв уроки собственной истории. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Международный уголовный суд захотел расследовать ситуацию на Украине и в Крыму

       12 декабря 2020, 00:24
    Фото: Luiz Rampelotto/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Прокуратура Международного уголовного суда считает возможным начать расследование преступлений, совершенных на территории Украины, сообщила прокурор Фату Бенсуда. Возможное расследование касается и Крыма.

    Она рассказала, что был проведен «тщательный и независимый процесс», по итогам которого можно объявить о соблюдении «правовых критериев для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине». Прокуратура намерена попросить судей палаты предварительного производства МУС «о предоставлении санкции на возбуждение расследований». Палата может либо разрешить провести полноценное расследование, либо отклонить запрос, передает ТАСС.

    Как сказала Бенсуда, есть «разумные основания» считать, что на Украине «совершен широкий спектр деяний, представляющих собой преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, такие как военные преступления и преступления против человечности». Речь идет о преступлениях, совершенных различными сторонами конфликта в контексте ведения боевых действий, во время содержания под стражей и в Крыму.

    Бенсуда заявила, что «компетентные органы Украины и (или) Российской Федерации бездействуют в отношении категорий лиц и деяний, которые были выявлены прокуратурой». Кроме того, «национальная судебная система «отсутствует» на территории, находящейся под контролем противной стороны».

    Предварительное изучение ситуации было инициировано в 2014 году на основании заявления Киева о признании юрисдикции МУС. Кроме того, «учитывалась доступная информация об имеющих отношение к ситуации на Украине национальных процессуальных действиях, инициированных» Россией, передает РИА «Новости».

    Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов на встрече с Бенсудой поблагодарил прокуратуру МУС за принятое решение. Украина рассчитывает на привлечение к ответственности «военных преступников» и их «пособников», действовавших на территории Крыма и Донбасса. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба также поприветствовал это решение. Он заявил: «Уверены, что привлечение инструментов Международного уголовного суда позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса».

    В 2016 году Международный уголовный суд в Гааге признал воссоединение Крыма с Россией равнозначным вооруженному конфликту между Украиной и Россией. МИД России заявил, что МУС не оправдал возложенных на него надежд, став зависимым органом. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте МУС. Кроме того, Москва не признает юрисдикцию МУС по якобы имеющему место противостоянию российских и украинских военных в Донбассе.


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