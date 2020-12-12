Международный уголовный суд захотел расследовать ситуацию на Украине и в Крыму

Прокуратура Международного уголовного суда считает возможным начать расследование преступлений, совершенных на территории Украины, сообщила прокурор Фату Бенсуда. Возможное расследование касается и Крыма.

Она рассказала, что был проведен «тщательный и независимый процесс», по итогам которого можно объявить о соблюдении «правовых критериев для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине». Прокуратура намерена попросить судей палаты предварительного производства МУС «о предоставлении санкции на возбуждение расследований». Палата может либо разрешить провести полноценное расследование, либо отклонить запрос, передает ТАСС.

Как сказала Бенсуда, есть «разумные основания» считать, что на Украине «совершен широкий спектр деяний, представляющих собой преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, такие как военные преступления и преступления против человечности». Речь идет о преступлениях, совершенных различными сторонами конфликта в контексте ведения боевых действий, во время содержания под стражей и в Крыму.

Бенсуда заявила, что «компетентные органы Украины и (или) Российской Федерации бездействуют в отношении категорий лиц и деяний, которые были выявлены прокуратурой». Кроме того, «национальная судебная система «отсутствует» на территории, находящейся под контролем противной стороны».