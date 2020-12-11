Прокуратура Москвы потребовала отменить штраф детскому хоспису

Московская прокуратура опротестовала штраф в 200 тыс. рублей, назначенный детскому хоспису «Дом с маяком», рассмотрение протеста назначено на 14 декабря, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Москвы проверена законность не вступившего в силу судебного акта. По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Рассмотрение протеста назначено на 14 декабря.

В четверг благотворительное учреждение «Дом с маяком» было оштрафовано Зюзинским районным судом на 200 тысяч рублей по статье об административных правонарушениях. Директор хосписа Лида Мониава рассказала, что изначально на хоспис пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого числа наркотических лекарств.