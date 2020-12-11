На протестной акции в Армении задержали лидера партии «Дашнакцутюн» Сагателяна

В ходе протестных акций у площади Свободы в Армении правоохранительные органы задержали лидера оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна и других оппозиционных активистов, сообщил глава партии «Родина», бывший руководитель Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

«Что сделал Ишхан Сагателян, что его задерживают и применяют силу», – передает его слова ТАСС.

Напомним, накануне митингующие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна попытались попасть в здание правительства Армении. В пятницу утром выступающие за отставку премьера оппозиционные активисты парализовали движение ереванского метро.

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.