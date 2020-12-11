ЕК выделила Белоруссии 24 млн евро финансовой помощи

Еврокомиссия одобрила выделение 24 млн евро в рамках одобренной в августе программы на 53 млн евро по поддержке белорусского народа, говорится в заявлении ЕК.

«Еврокомиссии приняла сегодня пакет мер по оказанию помощи в размере 24 миллионов евро, которая будет напрямую адресована белорусскому народу, в частности, гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности страны в здравоохранении», – приводит РИА «Новости» документ ЕК.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решения глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза относительно ситуации в Белоруссии идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств.