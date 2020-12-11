Пьяный мужчина в норковой шубе напал на полицейских в аэропорту Челябинска

Нетрезвый мужчина в норковой шубе устроил дебош во время посадки в аэропорту Челябинска, а затем напал на полицейского.

«Во время посадки 57-летний челябинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам и работе бортпроводников. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе данному пассажиру в перелете», – сообщили Ura.Ru сотрудники транспортной полиции Челябинской области.

В пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте добавили, что мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть. В этот момент он публично оскорбил сотрудников полиции и схватил одного из них за шею.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ.