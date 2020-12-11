В ДТП с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе погибли два человека

На трассе Степанакерт – Аскеран произошло ДТП, сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха: автомобиль Suzuki, в котором находились два человека, съехал с проезжей части и столкнулся с «Уралом» миротворцев.

Оба находившихся в Suzuki человека погибли, сообщили в Минобороны России, передает РБК.

Авария произошла на 4-м километре трассы Степанакерт – Аскеран. Автомобиль марки Suzuki Vitara выехал за полосу движения и столкнулся с «Уралом», принадлежащим миротворческому контингенту. В результате погибли водитель Suzuki и пассажир. Их личности выясняются.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что причиной большинства аварий являются неблагоприятные погодные условия, в частности, плохая видимость из-за тумана, дождя или снега.

Позже в российском Минобороны уточнили, что в результате ДТП никто из военнослужащих не пострадал. Как говорится в сообщении ведомства, легковым автомобилем управлял гражданский. Машина нарушила правила дорожного движения и выехала на встречную полосу.