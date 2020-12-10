Путин поручил изучить предложения СПЧ по экологии

Необходимо проанализировать предложения президентского Совета по правам человека (СПЧ) в области экологии с учетом возможности их реализации, заявил президент России Владимир Путин на встрече с СПЧ.

В ходе встречи член СПЧ Сергей Цыпленков предложил внести изменения в действующее законодательство в области развития системы особо охраняемых природных территорий. Так, предлагается полностью запретить изъятие земельных и лесных участков государственных природных заповедников и национальных парков, обеспечить неукоснительное обеспечение конституционных прав граждан, проживающих в населенных пунктах на границах с ООПТ (Особо охраняемые природные территории России), без изъятия этих территорий и другие, передает РИА «Новости».

Цыпленков обратил внимание также на проблему накопленных отходов, решить которую помогут меры, позволяющие исключить возможность избежания ответственности путем реорганизации или ликвидации юридического лица, обеспечить формирование финансовых резервов для ликвидации накопленного вреда, чтобы это не упало на муниципальные бюджеты, и создать систему финансовых гарантий его ликвидации.

«Все это нужно самым внимательным образом профессионально рассмотреть, потому что предложения о создании финансовых резервов – это просто нужно внимательно и именно профессионально рассмотреть, этот накопленный вред, чтобы не было дальнейшего накопления. Надо просто проанализировать все ваши предложения с точки зрения их реализуемости, имея в виду и финансовые возможности», – ответил Путин.

Президент подчеркнул, что это также относится и к особо охраняемым территориям, количество которых увеличивается. «Я, например, сталкиваюсь постоянно в дискуссии с различными сторонами этого процесса. Кто-то говорит, что надо увеличивать количество этих территорий, ничего там нельзя менять и трогать. А другие за бугром говорят: «Им все можно в интересах хозяйственной деятельности. А нам ничего нельзя». И они еще продвигают здесь эту идею, что нам ничего нельзя – создавать новые лыжные курорты, в хозяйственный оборот вводить земли. Даже если мы обеспечим воспроизводство дополнительных территорий, которые примыкают к особо охраняемым зонам, даже если мы, допустим, высаживаем определенное количество деревьев, которые снимаем при прокладке определенных трасс, автомобильных дорог, либо линейных объектов, инфраструктур: «Нам ничего нельзя, это делается специально для того, чтобы избежать нашего развития», – отметил Путин.

«Вы знаете, что у нас постоянный контакт, у вас с министерством контакт есть. Я пометил для себя – все сделаем, проработаем», – пообещал глава государства.

Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подготовить предложения для быстрого реагирования небольших региональных энергетических компаний на аварии.