Глава Кузбасса назвал способы решения проблемы дефицита медицинских кадров

Власти Кузбасса реализуют комплекс мер, направленных на сохранение и привлечение медицинских кадров, в частности, строится современный больничный комплекс, предусмотрены стимулирующие выплаты и целевые места в вузах, рассказал глава региона Сергей Цивилев в интервью для YouTube-проекта Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Факт Up».

«Мы последовательно формируем пакет решений, направленных на привлечение и удержание медицинских работников. Решения разные, направленные на разные сегменты медиков – есть программы для молодых специалистов, есть меры, интересные для состоявшихся медработников, которые становятся наставниками. Также видим, что молодым специалистам важна не только сфера здравоохранения, а развитие всего региона, поэтому активно строим социальные объекты и формируем комфортную среду проживания», — подчеркнул Цивилев в интервью, опубликованном на YouTube канале проекта.

Отмечается, что возникновению дефицита медицинских кадров в области способствовали и отток специалистов, и ограниченное количество мест в медицинских ВУЗах, и нежелание выпускников продолжать работу по специальности. Именно эти вопросы решает власть, которая готова поощрять каждого, пришедшего в сферу медицины на территории области.

«Даже с учетом переработки медицинских сотрудников укомплектованность по врачам у нас всего 57%, что, конечно, очень мало. Боремся за каждого человека, каждый медицинский работник – на вес золота», – отметил глава региона.

По словам Цивилева, применяемые меры поддержки имеют отложенный эффект, но уже сегодня можно говорить о первых позитивных итогах: местные кадры остаются в регионе, удается привлекать необходимых специалистов из других субъектов и, что особенно важно, формируется система воспитания собственных кадров за счет повышения доступности образования, стимулирующих мер поддержки и создания комфортной среды для работы в Кузбассе.

«Регион демонстрирует комплексный подход к решению проблемы кадрового дефицита в сфере здравоохранения и реализует целый набор решений, которые дают результат как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Это пример стратегического подхода к управлению, характерный для губернаторов новой волны. Отдельно хотелось бы отметить персональную вовлеченность главы региона в работу по укреплению системы здравоохранения области. Сегодня это более чем актуально и отвечает запросам населения Кузбасса. Уверена, что применяемые в Кузбассе практики могут быть эффективно использованы и в других регионах», – отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.





«Факт UP» – проект, который задает вопросы регионам и местной власти. Идея YouTube шоу – рассказать об управленческих практиках в сфере социальной политики, которые реализуются в регионах России, и показать ситуацию как глазами власти, так и тех, для кого эти практики внедряются.