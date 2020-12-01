Пользователей Сети возмутил откровенный наряд Валерии

Российская певица Валерия опубликовала в соцсети фотографию, вызвавшую шквал критики в сторону звезды.

Валерия опубликовала в Instagram фото со съемочной площадки клипа. На снимке певица запечатлена на заднем сиденье автомобиля в обтягивающем платье и чулках в сеточку, что стало причиной бурного обсуждения в соцсети.

Подписчики сочли, что одежда Валерии слишком откровенна, а образ получился вульгарным и пошлым. «Надо было полностью раздеться. Звезды, тоже мне, возомнили о себе. Шикарная… В чем шикарность? Сплошной разврат»; «Этот образ напомнил мне фильм «Интердевочка»! В трудные времена этот наряд может пригодиться!»; «Я не понимаю почему у женщин, когда одежды становится в три раз больше, они раздеваются и оголяются на всеобщее обозрение. Было же все хорошо, какая необходимость так раздеваться?», – написали пользователи Сети.

Однако нашлись и те, кто восхитился внешним видом певицы и поддержал ее. Пост собрал более 40 тыс. лайков.