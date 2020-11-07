Мужчина избил 12-летнюю девочку в Москве На месторождении в ЯНАО разлилась нефть 7 ноября 2020, 19:51 Текст: Абдулла Шакиров

В результате пожара на Еты-Пуровском месторождении «Газпромнефти» в Ямало-ненецком автономном округе обнаружили разлив нефти, сообщили в Министерстве энергетики. Разлив выявлен на площади 200 кв. м., передает ТАСС. Сейчас на месте аварии продолжаются восстановительные работы. Природоохранная прокуратура округа инициировала проверку соблюдения требований законодательства, в том числе о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Пожар на На Еты-Пуровском нефтяном месторождении предприятия «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз» произошел в субботу. Сообщалось, что возгорание возникло вследствие порыва внутрепромыслового трубопровода газонефтяной смеси диаметром 273 мм. Пострадавших нет. Напомним, в августе в Норильске на реке Амбарная при ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 произошел разлив топливно-водяной смеси.

