Нефтепровод загорелся на месторождении в ЯНАО

На Еты-Пуровском нефтяном месторождении предприятия «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз» в Ямало-Ненецком автономном округе загорелся магистральный нефтепровод, сообщает ситуационно-аналитический центр (САЦ) Министерства энергетики.

«7 ноября в 08.17 мск на Еты-Пуровском нефтяном месторождении произошел порыв внутрепромыслового трубопровода газонефтяной смеси диаметром 273 мм с возгоранием. Пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам и объектам ТЭК нет. Остановлены 66 скважин, аварийный участок перекрыт», – говорится в справке на сайте САЦ.

Пожар на месторождении был потушен в 9.52 мск, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Также сообщается, что «Газпромнефть» запустит работу на остановленных нефтяных скважинах в течение 12 часов. Между тем Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку соблюдения требований природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В 2018 году из-за прорыва нефтепровода под Саратовом загорелись несколько домов.