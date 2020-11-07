В Германии начались акции протеста в связи с новым карантином

Несколько тысяч людей вышли на центральную площадь Лейпцига – площадь Августа – на митинг против новых ограничений, введенных в Германии 2 ноября.

Митингующие развернули транспаранты с призывами отменить жесткие ограничения социальных контактов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал MDR.

Отмечается, что в толпе демонстрантов можно увидеть флаги некоторых националистических движений, таких как «Граждане рейха» и Националистическая партия Германии». Между тем полиция предупреждает собравшихся о нарушении ими эпидемиологических мер: многие пришли без масок, кроме того, не соблюдается социальная дистанция. Уточняется, что правоохранители не могут предпринять каких-либо мер, поскольку люди стоят слишком плотно. Тем временем в Twitter саксонской полиции сообщается, что силовики призывают демонстрантов немедленно покинуть площадь, фиксируя при этом уголовные и административные нарушения.

«Ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса был введен в Германии введен до конца месяца. Также локдаун с 5 ноября по 2 декабря действует в Англии. Ранее жесткий карантин ввела Бельгия.