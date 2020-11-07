Москвичей предупредили о сильном похолодании

В Москве на этих выходных установится теплая погода, но за ней грядет резкое похолодание, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В понедельник, 9 ноября в столице сильно снизится температура воздуха, на 5-7 градусов, ночью могут быть заморозки, предупредила завлабораторией Гидрометцентра в беседе с «Российской газетой».

«В понедельник и днем уже довольно прохладно – не выше плюс 1-3 градусов. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Давление начнет расти, и осадки прекратятся. Будет хоть и прохладно, но сухо», – добавила синоптик.

Она отметила, что это соответствует климатической норме. «Просто мы уже избалованы осенним теплом. Похолодание покажется из-за этого резким», – сказала эксперт.

Специалист также добавила, что автомобилистам стоит быть готовым к гололедице, особенно 14-15 ноября.