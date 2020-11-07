Байден обещал не допустить остановки подсчета голосов на выборах в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов на выборах главы государства.

«Ваш голос будет засчитан. Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это (подсчеты). Я не позволю, чтобы это произошло», – приводит его слова РИА «Новости». Байден заявил, что жители США «могут быть оппонентами», но они не враги друг другу, поскольку все являются американцами. Кандидат от демократов признал, что «напряжение велико после жестких выборов», но призвал «помнить о необходимости сохранять спокойствие и быть терпеливыми». Он заявил, что нужно «дать возможность провести процедуру подсчета голосов, всех голосов».

«У нас больше нет времени на бесполезную межпартийную борьбу. У нас имеется неповторимая возможность построить то будущее, в котором будут жить наши дети и внуки. Я неоднократно выражал оптимизм по поводу будущего нашей страны и верю в то, что ничто не помешает нам стать хозяевами 21-го века», – приводит его слова ТАСС.

Байден заявил, что «нормально» иметь «разногласия», но жители США могут «согласиться в том, чтобы быть цивилизованными людьми по отношению друг другу». Он обещал работать в интересах как тех, кто поддержал его, так и тех, кто голосовал против. При этом Байден «пока не готов объявить о победе».

«Но цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку», – заявил демократ, добавив, что «выигрывает Аризону, выигрывает Неваду» и «готовится выиграть более 300 голосов выборщиков». Он сказал: «Еще 24 часа назад мы проигрывали в Джорджии, а сейчас мы уже впереди, и мы победим в этом штате. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании, но мы одержим победу в Пенсильвании».

По словам Байдена, его уже поддержали более 74 млн американцев – это больше, чем получил «кто-либо из президентов в истории Соединенных Штатов». Байден заявил, что получил мандат избирателей по таким вопросам, как коронавирус, экономика, изменение климата. Он выразил надежду на то, что сможет выступить в субботу с более важным заявлением, касающимся выборов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что действующий глава американского государства Дональд Трамп, вероятно, проиграет выборы, и США возглавит Байден. Трамп заявил, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».

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