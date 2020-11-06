Российская нефть Urals стала дороже Brent

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6 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 21:31  |  vz.ru
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Лукашенко хочет сам качать нефть в России

Лукашенко планирует купить нефтяное месторождение в России Владимир Смирнов/ТАСС
Долгие годы Александр Лукашенко обещал найти нефть в недрах собственной страны. Теперь он планирует добывать ее на территории России, купив для этого месторождение. Но продаются ли российские недра иностранцам и на что в реальности может рассчитывать президент Белоруссии? Подробности...
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Чем хорош для России Байден

Что для России Байден – «санкции из ада» или новая надежда? Carolyn Kaster/AP/ТАСС
Дональд Трамп, не появлявшийся на публике больше суток, объявил, что побеждает на выборах «с исторически рекордными цифрами». Промежуточные результаты этому прямо противоречат, но президент готов биться за свою правду в судах. Скорее всего, он проиграет, и США возглавит Джо Байден. Чего ждать от него России – обещанных ранее «санкций из ада» или даже более удобного расклада сил, чем при Трампе? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Друга Мадлен Олбрайт ждет трибунал

Год назад Тачи радушно принимал старушку Олбрайт у себя в Приштине Valdrin Xhemaj/EPA/ТАСС
В Приштине произошло событие, которого международное правосудие добивалось десятилетиями: ушел в отставку и был взят под стражу лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Это человек, который спровоцировал первую в истории войну НАТО – против Югославии в 1999 году. Его ареста судьи в Белграде и Гааге добивались много лет. Но ждет ли его теперь суровый приговор? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
Это явление уже успело получить название «ступенька демократии» – когда в штате Мичиган более 100 тысяч бюллетеней оказались исключительно за Байдена, и ни одного – за Трампа. Подробности...
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Жванецкий был агентом влияния народа на власть

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Михайлович Жванецкий не был прозаиком. И юмористом он тоже не был. Его тексты – это джаз. Он умел в какофонии нашей жизни слышать музыку. Подробности...
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Чем любое европейское правительство похоже на ИГИЛ

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В этом есть неизбывный расизм: европейцы рассматривают приезжих как беспризорных собачек, которые без помощи белого человека не в состоянии о себе позаботиться, прокормиться и согреться. Подробности...
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Российская нефть Urals стала дороже Brent

       6 ноября 2020, 21:16
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Российская экспортная нефть Urals в начале ноября подорожала и торговалась с премией в 0,95 долларов за баррель нефти марки Brent на фоне снижения поставок. Это максимум с июля, однако давление на российский сорт усилилось из-за слабого спроса и растущей добычи в Ливии сообщили в S&P Global Platts.

    Спотовая цена на Urals на северо-западе Европы (CIF Роттердам) за период с 26 октября по 5 ноября составляла от 37,4 долларов до 41,18 долларов за баррель, а дисконт к Brent колебался от 0,3 долларов до 0,7 долларов за баррель, передает ТАСС.

    Цена российской нефти в регионе Средиземноморья (CIF Аугуста) составляла от 37,7 долларов до 41,35 долларов за баррель, а положительный спрэд к Brent достигал 0,6-0,95 долларов за баррель.

    Максимальная премия в 0,95 долларов за баррель держалась на торгах 30 октября и 2 ноября, когда цена нефти не доходила до 38 долларов за баррель. Однако резкий рост до 40,5 долларов за баррель сократил премию к Brent до 0,6 долларов за баррель. S&P Global Platts отмечает, что это максимальный размер премии с июля 2020. По словам редактора по рынку нефти S&P Global Platts Иэна Стивенсона, увеличение спроса на российскую нефть в Европе было вызвано снижением поставок из Балтийских портов и Новороссийска.

    «Однако эти же высокие цены и подорвали интерес к Urals со стороны европейских НПЗ, которые работают сейчас в условиях низкой рентабельности, а кроме того, в значительной степени, закрыли свои потребности за счет арбитражной нефти из Азии. Эти два фактора, а также возобновление поставок из Ливии привели к тому, что спотовые цены на Urals находятся под понижательным давлением», – сказал эксперт.

    Напомним, в июне был установлен рекорд премии нефти российской марки Urals к цене североморской Brent. Премия достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года.


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