В России создали уникальную технологию для дисплеев

Уникальный метод виртуального проектирования органических светодиодов разработали ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Технология позволит многократно сократить время на создание и выход на рынок новых высококачественных дисплеев и источников света, следует из статьи в The Journal of Physical Chemistry A.

По словам ученых НИЯУ МИФИ, созданный ими на основе квантовохимических расчетов метод подбора молекул-излучателей позволит во много раз ускорить и облегчить создание разнообразных OLED третьего поколения, переведя эту работу в область компьютерного моделирования.

«Мы пересмотрели принципы молекулярного дизайна излучателей, проанализировав молекулу бис-карбазолилфталонитрила (2CzPN) - текущего чемпиона по эффективности. Исследовав разнонаправленные процессы, характерные для этой молекулы и других органических полупроводников, мы выделили ключевые черты их строения, способствующие эффективному свечению», – передает РИА «Новости» слова ассистента кафедры физики конденсированных сред ИНТЭЛ НИЯУ МИФИ, кандидата химических наук Александры Фрейдзон.

Излучение света в OLED происходит за счет явления рекомбинации, то есть столкновения носителей противоположных зарядов – электронов и так называемых дырок, представляющих собою молекулы или атомы, лишенные электрона.

Квантовая эффективность первого поколения OLED не превышала 25%, тогда как в третьем поколении, над которым ученые работают сейчас, удается задействовать уже 100% электронно-дырочных пар. Возможным это стало благодаря использованию одного из внутримолекулярных процессов – термически активированной задержанной флуоресценции (TADF).

Ранее считалось, что эффективный TADF-излучатель состоит из двух частей, взаимодействие между которыми должно быть минимально. Однако, по словам ученых НИЯУ МИФИ, они установили еще целый ряд свойств, которыми должен обладать материал, чтобы излучение в нем эффективно конкурировало с безызлучательными процессами.

«Только мы смогли применить квантовохимический метод, дающий высокую точность в положении уровней энергии молекулы. Это критически важно в теории TADF, поскольку погрешности в положении уровней качественно меняют всю картину. Более того, мы смогли собрать воедино все процессы, приводящие к TADF и конкурирующие с ним, и оценить их скорости в рамках единой модели, без дополнительных приближений», – отметила Фрейдзон.

Компьютерный скрининг материалов с четкими критериями отбора поможет резко сократить объем экспериментальной работы и ускорить открытие и выход на рынок новых эффективных излучателей третьего поколения OLED, объяснили ученые НИЯУ МИФИ.

Использованный квантовохимический метод требует сложных расчетов, но, как сообщили авторы работы, полученные данные позволят также откалибровать и повысить качество более простых и дешевых методов исследования органических полупроводников.

Работа выполнена в сотрудничестве с Центром Фотохимии РАН в рамках гранта РНФ No.19-13-00383. В настоящее время научный коллектив разрабатывает элементы искусственного интеллекта, которые помогут в обработке массивов данных для более эффективного скрининга.