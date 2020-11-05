Мясников объяснил продление дистанционного обучения школьников в Москве

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему власти Москвы были вынуждены продлить дистанционное обучение школьников 6-11 классов.

Мясников написал в Telegram, что «указ (о продлении дистанционного обучения) не от хорошей жизни, (а) шаг вынужденный». «Я так понимаю, что московские власти сейчас балансируют на грани ужесточения предпринимаемых мер, всеми силами стараясь избежать этого. Именно в контексте этого и следует воспринимать этот указ», – пояснил он.

Врач отметил, что «у детей младших классов и родители помоложе, и бабушки/дедушки еще даже и не в группе риска, и обучаться им важнее даже не «наукам», а социальному общению», а «подростки-старшеклассники уже посознательнее, должны уже уметь концентрироваться и воспринимать информацию, пусть даже и дистанционно».

«Сами подростки практически не болеют, но их бабушки и дедушки уже попадают в зону риска. А именно эта группа пациентов – основной контингент больничных коек московских больниц. Я лично воспринимаю этот указ как последнюю попытку удержится от более жестких мер, которых мы все так не хотим и боимся! Нам не так долго и продержаться – две-три недели и по всем расчетом волна пойдет вниз», – добавил Мясников.

Напомним, в Москве продлили дистанционное обучение школьников 6–11-х классов на две недели – до 22 ноября.

До этого свердловских и нижегородских школьников перевели на удаленку.