В Кремле рассказали о мировой практике применения пожизненных гарантий для экс-президентов

Пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах и не являются новацией в международном праве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «наиболее логично это объяснить тем, что идет целый пакет по внесению определенных новаций, связанных с пакетом изменений в Конституцию России, и в рамках этого пакета также такое», передает РИА «Новости».

«Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана. То есть это не является новацией с точки зрения международной практики», – добавил он.

Песков также утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать такие изменения «доведением до ума» текущего статуса экс-президента.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента.