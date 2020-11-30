Вице-президент Индии назвал главный вызов странам ШОС

Вице-президент Индии Венкая Найду на заседании Совета глав правительств ШОС назвал терроризм остается самой важной проблемой для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Самая важная проблема, с которой мы сталкиваемся в регионе, – это терроризм, особенно трансграничный терроризм. Терроризм действительно является врагом человечества. Это бедствие, с которым мы должны сообща бороться. Индия осуждает терроризм во всех его проявлениях. Мы по-прежнему обеспокоены угрозами, исходящими из неуправляемых пространств, и особенно обеспокоены государствами, которые используют терроризм в качестве инструмента государственной политики. Такой подход полностью противоречит духу, идеалам и уставу Шанхайской организации сотрудничества», – сказал Найду.

По его словам, «устранение этой угрозы поможет всем нам реализовать наш общий потенциал и создать условия для стабильного и безопасного экономического роста и устойчивого развития», передает РИА «Новости».

«Мы рассматриваем ШОС как важную региональную группу для развития в различных областях сотрудничества, основанного на общепризнанных международных нормах, хорошем управлении, верховенстве права, открытости, прозрачности и равенстве. К сожалению, следует отметить, что были попытки сознательно внести в ШОС двусторонние вопросы и вопиющим образом нарушить устоявшиеся принципы и нормы устава ШОС, гарантирующие суверенитет и территориальную целостность государств-членов ШОС. Такие действия контрпродуктивны для духа консенсуса и сотрудничества, которые определяют ШОС как организацию», – добавил вице-президент Индии.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в столице Казахстана 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.