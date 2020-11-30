Аэропорт Сочи извинился за некорректное обращение грузчика с биглем-блогером

Сочинский аэропорт извинился перед хозяйкой бигля Харпо за некорректное обращение сотрудника грузового отделения с псом в багажном отделении, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Мы провели служебную проверку по факту некорректного поведения сотрудника аэропорта. В результате выяснилось, что работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца. Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Мы приносим свои извинения владельцу собаки. К сотруднику будет применено дисциплинарное взыскание. Со всеми работниками грузового отделения аэропорта будет проведен тренинг со специалистом-кинологом по обслуживанию животных и взаимодействию с ними», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Вместе с этим пресс-служба напомнила, что любая видеосъемка в контролируемых зонах аэропорта, кроме привокзальной площади и зала регистрации, запрещена в целях безопасности пассажиров.

Хозяйка питомца летела из Сочи в Петербург, и пса оставила в переноске, в которую положила телефон с включенной видеокамерой. Она опубликовала в аккаунте бигля Харпо в Instagram, на который подписаны более 14 тыс. человек, видео. На кадрах видно, что собака спокойно сидела в переноске для животных и грызла косточку. Дальше сотрудники аэропорта грубо обзывают пса, матерятся и стараются вызвать у него агрессию. В результате Харпо громко лает. В определенный момент кто-то из сотрудников начинает лаять, подражая псу, и вызывает очередную волну беспокойства у животного. Хозяйка считает, что собака и так испытывает стресс во время полета, а ее еще и провоцировали на агрессию. Теперь она намерена добиться увольнения сотрудников, издевавшихся над биглем.

В январе администрация аэропорта Шереметьево проводила служебное расследование по факту обращения пассажира рейса Нью-Йорк – Москва в связи с гибелью двух кошек, получивших травмы из-за неправильной обработки багажа. Пассажир «Аэрофлота» заявлял, что две кошки погибли после того, как он сдал их в багажное отделение, по его словам, животные умерли из-за травм, полученных в ходе транспортировки в Шереметьево, а третья кошка получила обморожение во время перелета.