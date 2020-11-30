Кириенко призвал участвовать в «Большой перемене» до начала второго конкурса

Школьники могут принять участие в проекте «Большая перемена», не дожидаясь старта второго конкурса, который запланирован на март следующего года, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Стартует он (второй конкурс «Большая перемена») в День больших перемен, 28 марта, есть такой праздник международный. Но не надо ждать марта, можно принимать участие уже сейчас. <...> Основная логика «Большой перемены» – это площадка для постоянного развития и самосовершенствования. Нас ждет 12 тематических месяцев, это 48 тематических недель. По итогам каждого такого месяца и каждой недели есть свои призы и подарки для победителей», – цитирует ТАСС Кириенко.

По его словам, в рамках тематических месяцев партнеры конкурса будут предлагать для участников различные задания, лучшие из них будут получать награды.

Первый тематический месяц стартует в декабре – он будет посвящен добровольчеству, январь станет месяцем творчества, а лучшие участники получат возможность посетить арт-кластер «Таврида» в Крыму. «С 25 декабря по 10 января будут новогодние каникулы с «Большой переменой», точно скучно никому не будет», – подчеркнул Кириенко.

Еще один месяц будет посвящен космосу, главным призом будет поездка на космодром Байконур. Наградой за тематический месяц, посвященный атомной энергии, станет поездка на атомный ледокол. «Месяц, посвященный защите природы, – уникальный приз. Можно будет поехать на съемку фильма про диких барсов», – уточнил Кириенко.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что для объединения участников конкурса будет создана ассоциация.

Конкурс «Большая перемена» начался 28 марта. В проекте приняли участие более 1 млн школьников. В финал, который проходил с 1 по 5 ноября в «Артеке», вышли 1,2 тыс. человек. Учащиеся 11-х классов по итогам конкурса получили призы в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10 классов получили награду в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных устройств.

Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России.