Удерживаемые в Турции российские моряки вернулись домой

Капитан танкера «Мубариз Ибрагимов» (Mubariz Ibrahimov), команда которого незаконно удерживалась турецкими властями в порту Стамбула, россиянин Алексей Коротков вернулся к семье, сообщили в Российском профессиональном союзе моряков.

«Капитан танкера Mubariz Ibrahimov Алексей Коротков уже дома в кругу семьи. <...> Также вернулись домой двое российских моряков с танкера Shovket Alekperova: капитан из Ростова-на-Дону и старпом из Астрахани, ранее объявлявший голодовку для привлечения внимания к ситуации вокруг проблем компании Palmali», – передает РИА «Новости» сообщение союза.

Отмечается, что возвращение на родину стало возможным благодаря Российскому профсоюзу моряков и страховой компании. Ранее компания «АльфаСтрахование» отозвала с двенадцати танкеров компании «Палмали» (Palmali) страховые свидетельства финансовой ответственности работодателя перед экипажами и отказалась выплатить зарплаты экипажам. После переговоров, которые провел Российский профсоюз моряков, страховая компания начала исполнять свои обязанности по страховым случаям.

«Как и в случае с другими судами, страховщик взял на себя расходы по перелету и частичному погашению задолженности по зарплате перед экипажем Mubariz Ibrahimov. Разрешение на списание моряков портовые власти Стамбула выдали после невероятных усилий адвоката команды Mubariz Ibrahimov», – говорится в сообщении.

В российском профсоюзе моряков напомнили, что танкер «Мубариз Ибрагимов» принадлежит компании Armada Voyager One, которая входит в турецкую «Палмали». Когда у судовладельца начались финансовые трудности, Мальта, под флагом которой ходят суда компании, инициировала на них проверки. В июне этого года из-за невыплаты заработной платы турецкие власти по просьбе мальтийской администрации задержали танкер в Стамбуле, где он находится по сей день. На борту судна еще остаются трое россиян и трое азербайджанских моряков, многие из которых здесь уже более года. Кампания так и не выплатила им зарплаты, на теплоходе перебои с топливом, поставками еды и воды.

Российская команда танкера «Мубариз Ибрагимов» в июне этого года застряла в порту Стамбула из-за долгов турецкой компании Palmali, которой принадлежит данное судно. Экипажу запрещено сходить на землю. Танкер задержали по требованию министерства транспорта Мальты, под флагом которой он ходит. Судно не выйдет из порта, пока его владелец не погасит долги по заработной плате. Долг достиг 220 тыс. долларов.