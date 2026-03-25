Зарплаты полицейских в Москве оказались вдвое ниже средних по городу

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На сегодняшний день заработная плата сотрудников, с учетом всех доплат максимальных, которые у нас возможны, составляет от 85 до 90 тыс. рублей», – сказал Баранов, передает ТАСС.

Руководитель главка сравнил эти цифры со средним показателем по экономике Москвы, который достиг 178 тыс. рублей. По словам Баранова, сложившаяся ситуация делает профессию полицейского неконкурентоспособной на рынке труда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Владимир Колокольцев сообщал о двукратном отставании зарплат рядовых сотрудников от среднего уровня по Москве. Средний доход столичных курьеров достиг 132 тысяч рублей. Президент Владимир Путин заявил о необходимости повышения материального обеспечения личного состава ведомства.