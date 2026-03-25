Зарплаты полицейских в Москве оказались вдвое ниже средних по городу
Денежное довольствие столичных правоохранителей с учетом всех возможных надбавок оказалось практически вдвое ниже средней зарплаты по городу, сообщил руководитель Главного управления МВД по городу Олег Баранов.
«На сегодняшний день заработная плата сотрудников, с учетом всех доплат максимальных, которые у нас возможны, составляет от 85 до 90 тыс. рублей», – сказал Баранов, передает ТАСС.
Руководитель главка сравнил эти цифры со средним показателем по экономике Москвы, который достиг 178 тыс. рублей. По словам Баранова, сложившаяся ситуация делает профессию полицейского неконкурентоспособной на рынке труда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Владимир Колокольцев сообщал о двукратном отставании зарплат рядовых сотрудников от среднего уровня по Москве. Средний доход столичных курьеров достиг 132 тысяч рублей. Президент Владимир Путин заявил о необходимости повышения материального обеспечения личного состава ведомства.