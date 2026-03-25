    Что спасает рубль от ослабления
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    Британия собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива
    Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Украина совершила самую массовую атаку дронов на Россию за год
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    Китай выразил протест Японии после взлома посольства в Токио
    Партия премьера Дании получила рекордно низкий результат на выборах
    Минцифры решило заставить маркетплейсы открыть ПВЗ в отделениях «Почты России»
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 11:46 • Новости дня

    Зарплаты полицейских в Москве оказались вдвое ниже средних по городу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Денежное довольствие столичных правоохранителей с учетом всех возможных надбавок оказалось практически вдвое ниже средней зарплаты по городу, сообщил руководитель Главного управления МВД по городу Олег Баранов.

    «На сегодняшний день заработная плата сотрудников, с учетом всех доплат максимальных, которые у нас возможны, составляет от 85 до 90 тыс. рублей», – сказал Баранов, передает ТАСС.

    Руководитель главка сравнил эти цифры со средним показателем по экономике Москвы, который достиг 178 тыс. рублей. По словам Баранова, сложившаяся ситуация делает профессию полицейского неконкурентоспособной на рынке труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Владимир Колокольцев сообщал о двукратном отставании зарплат рядовых сотрудников от среднего уровня по Москве. Средний доход столичных курьеров достиг 132 тысяч рублей. Президент Владимир Путин заявил о необходимости повышения материального обеспечения личного состава ведомства.

    23 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Артиста цирка Чернова задержали по делу о пожаре в Москве с четырьмя жертвами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силовики задержали пожилого циркового артиста Евгения Чернова по делу о гибели четырех человек на пожаре в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

    О задержании Чернова сообщил источник ТАСС.

    Ранее сообщалось, что возгорание произошло из-за того, что 78-летний Чернов не потушил сигарету, от которой загорелся диван.

    Между тем в Главном следственном управлении СК по Москве пояснили, что задержан человек, причастный к возгоранию, проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».

    Назначено несколько судебных экспертиз, включая пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

    Между тем в прокуратуре города указали, что число погибших при пожаре увеличилось до четырех. В медучреждении скончался один из пострадавших.

    Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре на Николоямской улице в Москве увеличилось до трех человек. За два дня до этого пожар произошел в медцентре на Новослободской улице.

    22 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    Женщина погибла при падении с моста на проезжую часть в центре Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщина погибла на Большом Москворецком мосту, расположенном рядом с парком «Зарядье» в центре Москвы, сообщили в оперативных службах.

    По данным оперативных служб, ее тело обнаружили на проезжей части с травмами, характерными для падения с высоты, передает ТАСС.

    Источник сообщил: «Она скончалась от полученных травм». На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, выясняются обстоятельства случившегося.

    Ранее сообщалось, что фрагменты тела женщины, завернутые в два чемодана, обнаружили рядом с домом в Красногорске, подозреваемый сожитель погибшей покончил с собой.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ предотвратила серию терактов Киева с БПЛА в Москве и Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим планировал сразу несколько терактов с использованием дронов в Московской области и в Москве, их предотвратили, сообщили в ФСБ во вторник.

    Украинская сторона планировала использовать самодельные взрывные устройства и дроны для ударов в Москве и области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Целями должны были стать критически важные объекты, представители органов власти, военнослужащие и правоохранители.

    Для нейтрализации угроз подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы.

    В октябре 2025 года сотрудники ФСБ задержали четверых подозреваемых в подготовке убийства офицера Минобороны в Москве. До этого в столице был предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в местах массового скопления людей.

    23 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Суд передал Москве два самовольных строения старообрядцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Москвы признал два объекта на территории Русской православной старообрядческой церкви самовольными постройками и передал их в собственность города Москвы.

    Арбитражный суд Москвы признал два одноэтажных строения на территории Русской православной старообрядческой церкви самовольными постройками и передал их в собственность города, передает РИА «Новости».

    Земельный участок был предоставлен РПСЦ в бессрочное пользование еще в 2003 году для эксплуатации церковно-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода».

    В 2024 году Госинспекция по недвижимости обнаружила на участке два новых здания, которые не имели необходимых разрешительных документов. Суд поддержал позицию московских властей, указав, что данные строения возведены незаконно.

    Проведенная по решению суда экспертиза подтвердила, что строения относятся к объектам капитального строительства, и переместить их без существенного ущерба невозможно. При этом эксперты отметили, что здания полностью соответствуют строительным и санитарным нормам, а также не представляют угрозы для жизни и здоровья граждан.

    Для справки: после церковного раскола XVII века в России, помимо Русской православной церкви, существуют и действуют общины староверов, которые не приняли реформ патриарха Никона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор заповедника «Хакасский» заявил, что отшельница Агафья Лыкова успешно зимует на территории заповедника вместе с помощницей по хозяйству.

    22 марта 2026, 12:44 • Новости дня
    На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

    Tекст: Дарья Григоренко

    ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 101-го километра МКАД, сообщает столичный департамент транспорта.

    Авария случилась в районе съезда 102, о чем говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работают оперативные службы города. Департамент уточняет, что информация о пострадавших и обстоятельства происшествия пока выясняется.

    Движение в районе аварии затруднено на протяжении трех километров. В ведомстве обратились к автомобилистам с просьбой выбирать пути объезда и учитывать сложную дорожную обстановку.

    В четверг на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла дорожная авария, она затруднила движение.

    До этого на Ленинградском проспекте произошла авария с участием грузовика, «Газели» и легковой машины.

    23 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Москвичам пообещали ливни и жару летом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лето в Москве ожидается с переменчивой погодой, временами возможны сильные ливни и грозы, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    По словам эксперта, прогнозировать однородно теплое или чрезвычайно жаркое лето преждевременно, однако один из летних месяцев, по его словам, «совершенно определенно» станет жарким, передает РИА «Новости».

    Шувалов отметил, что подобная неустойчивость погоды, напоминающая размашистую синусоиду, проявится не только летом, но и весной. Он подчеркнул, что москвичам стоит готовиться к тому, что резкие перепады температур будут сопровождаться особенно сильными осадками и грозовой активностью.

    Ранее Гидрометцентре пообещали жителям Москвы малооблачную погоду. До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус зафиксировал новые температурные рекорды в Москве.

    23 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Пожар в Москве произошел из-за непотушенной сигареты у пожилого артиста цирка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Причиной возгорания в столице, унесшего жизни трех человек, якобы стал 78-летний гимнаст Евгений Чернов, в его квартире загорелся диван из-за сигареты, сообщили источники.

    По предварительным данным, в жилище артиста загорелся диван из-за непотушенной сигареты, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сам пенсионер сумел самостоятельно покинуть горящее помещение и не пострадал. Жертвами огня стали соседи сверху: погибла супружеская пара и еще один жилец дома.

    На данный момент официального подтверждения этой информации от экстренных служб не поступало.

    Напомним, количество погибших при пожаре на Николоямской улице в Москве увеличилось до трех человек. За два дня до этого пожар произошел в медицинском центре на Новослободской улице.

    23 марта 2026, 15:49 • Новости дня
    Москву включили в пятерку лидеров виртуального кинопроизводства мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва заняла пятое место среди мировых центров виртуального кинопроизводства, опередив Китай, благодаря развитию крупнейших студий столицы и технологической инфраструктуры.

    Международное агентство Hagman Global Strategies включило Россию в пятерку мировых центров виртуального кинопроизводства, передает Агентство городских новостей Москва. В опубликованном исследовании World Virtual Production Market Volume Report отмечается, что Россия занимает пятое место на рынке, уступая США, Британии и странам Евросоюза, но опережая Китай.

    Аналитики подчеркивают, что основной вклад в успех внесла Москва, где работают три крупнейшие отечественные студии – XOVP, «Виртуальная студия Горького 55.8» и Sber Virtual Production Hub. Студия XOVP, располагающаяся на кинозаводе «Москино», вошла в число мировых лидеров сразу по двум категориям, реализовав 19 сериалов, 12 полнометражных фильмов и свыше 50 проектов в 2025 году.

    Генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов подчеркнул: «Проект мэра «Москва – город кино» – это не только создание съемочной инфраструктуры и специальных сервисов для кинопроизводителей, но и развитие новых технологий. Центром этого развития стал кинозавод «Москино», где создана самая большая в России конструкция для виртуального продакшена».

    На базе «Москино» студия XOVP использует два VP-павильона и свыше 1000 кв. м LED-экранов, что обеспечивает постоянный поток проектов для кино, телевидения и рекламы. По оценке экспертов World Virtual Production Market Volume, такие производственные мощности и креативный потенциал делают Москву привлекательной для продюсеров, а российский рынок имеет шанс закрепиться в числе мировых лидеров виртуального кинопроизводства.

    23 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    При столкновении автобуса и грузовика на МКАД пострадали восемь человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На северо-западе МКАД произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля, в результате которой медицинскую помощь потребовалось оказать восьми пострадавшим.

    Автобус маршрута 1124, следовавший от метро «Митино» в Красногорский район, столкнулся с грузовым автомобилем на 72-м километре внешней стороны МКАД. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали восемь человек, которых сейчас осматривают медики, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронежской области на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Воробьевка и Бутурлиновка произошло смертельное ДТП.

    В Калужской области микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, пострадали семь пассажиров и водитель.

    На внутренней стороне 101-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

    23 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков и ведут все необходимые работы, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    Напомним, с 7.00 до 9.00 мск в понедельник дежурные средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских дронов над Ленобластью, Калужской, Курской, Рязанской и Липецкой областями. С 9.00 до 13.00 по московскому времени системы ПВО уничтожили 19 беспилотников.

    24 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевшие на Москву беспилотники сбиты силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее он сообщил об уничтожении еще «двух беспилотников, летевших на Москву».

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Росавиация в Max сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково. В ведомстве отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 67 украинских дронов за семь часов, в том числе над Московским регионом.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    23 марта 2026, 08:40 • Новости дня
    ФСБ и МВД накрыли подпольный узел связи мошенников в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли деятельность технической станции для дистанционных афер в столице, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

    Сотрудники полиции при поддержке ФСБ провели операцию по выявлению пособника телефонных аферистов, сказал Васенин, передает ТАСС.

    Правоохранители пресекли деятельность технического узла связи, который использовался для дистанционных преступлений.

    В руки оперативников попал 19-летний молодой человек. Юноша занимался обслуживанием специального оборудования, которое перенаправляло голосовой трафик для обеспечения бесперебойной работы мошеннических кол-центров.

    В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении работ в области создания сетей связи. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта в столице пресекли работу преступного сообщества по организации массовых мошеннических звонков. Ранее полиция задержала москвича за обслуживание 11 сим-боксов в арендованных квартирах.

    23 марта 2026, 20:23 • Новости дня
    Соучастнику убийства женщины в Москве присудили домашний арест

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд в Москве избрал меры пресечения для двух курьеров, проходящих по уголовному делу о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре, сообщили в пресс-службе столичного ГСУСК РФ.

    Отмечается, что одному из фигурантов назначено заключение под стражу, второму – домашний арест, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, 13 марта мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить одного из них внутрь. Там он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. После этого злоумышленник похитил денежные средства и ювелирные изделия.

    Ранее сотрудники полиции задержали 17-летнего студента колледжа, который стал третьим фигурантом по делу. Известно, что по поручению организаторов он забрал у 22-летней соучастницы пакет с похищенными деньгами, ювелирными украшениями и другими ценностями, после чего передал его сообщникам.

    В субботу СК России объявил о задержании двух новых фигурантов дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, в результате которого была убита женщина – хозяйка ограбленной квартиры.

    Напомним, 14 марта в московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    25 марта 2026, 02:02 • Новости дня
    Средства ПВО ликвидировали летевший в сторону Москвы дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о том, что в ночь на среду средства ПВО Минобороны России ликвидировали летевший на Москву дрон.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны поздним вечером вторника сообщило, что силы ПВО уничтожили более 135 дронов ВСУ за три часа над регионами России.

    23 марта 2026, 07:58 • Новости дня
    Леус: Москвичей ожидает сухая и теплая погода

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В понедельник воздух в столице прогреется до 13 градусов, регион окажется под влиянием северо-западной периферии антициклона, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «В такой ситуации в Москве и по области ожидается малооблачная, спокойная, тихая погода без осадков», – сказал Леус, передает РИА «Новости».

    Днем в столице воздух прогреется до 11 – 13 градусов тепла, в Московской области температура составит от 9 до 14 градусов.

    По словам метеоролога, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление начнет слабо падать, однако барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

    Ранее Гидрометцентре пообещали жителям Москвы малооблачную погоду. До этого Леус зафиксировал новые температурные рекорды в Москве.

    Путин посмертно наградил погибших при теракте в Москве сотрудников ДПС
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке
    Мелони начала чистку правительства Италии после провала на референдуме
    Посол Израиля на Украине раскритиковал военное сотрудничество России и Ирана
    ФСБ: Подростки жгли объекты в Подмосковье ради девушек из Telegram
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе
    Предложена новая теория формирования Земли

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла

    Саудовская Аравия желает стать полноценным участником нападения на Иран, чтобы довести операцию США и Израиля до логического завершения. Так утверждают на Западе. Представители саудитов это опровергают, но вероятность неискренности есть – дипломатия у Эр-Рияда хитрая, а ирано-саудовская война похожа на истинную цель в интриге американцев. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

