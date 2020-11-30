Никто из участников испытаний «Спутник V» в Сеченовке не заболел COVID-19

Ни один доброволец, испытавший вакцину «Спутник V» на первом этапе летом, не заболел коронавирусом, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

«Прошло полгода с момента проведения исследования... мы с ними общаемся, регулярно отслеживает состояние, никто из них не заболел»,– сказал Тарасов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что заразиться коронавирусом при вакцинации препаратом «Спутник V» нельзя, но реакция иммунной системы на вакцину такая же, как на сам COVID-19.

Тем временем появился положительный отзыв британских вирусологов о результатах второго промежуточного анализа данных исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Исследование показало ее эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более чем 95-процентную эффективность на 42-й.