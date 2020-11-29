Британские вирусологи оценили результаты испытаний «Спутника V»

Британские эксперты в области вирусологии рассказали, почему можно говорить об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Комментируя сообщения о том, что вакцина продемонстрировала эффективность более чем в 91% и 95% на 28-й и 42-й дни после первой инъекции, профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс заявил: «Данные соответствуют тому, что вакцина достаточно эффективна». По его словам, «результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин». Результаты вакцин – это «действительно важное сообщение для ученых в области здравоохранения во всем мире», они демонстрируют, что с коронавирусом «можно бороться с помощью вакцин», сказал Эванс.

Профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс «не видит причин сомневаться» в результатах испытаний «Спутника V». По его словам, «первоначальные результаты вызвали смятение», но «не потому, что они были необоснованными», просто «их выпустили немного рано». Джонс выразил мнение, что «это будет полезная вакцина», передает РИА «Новости».

CBC поясняет, что положительные оценки основаны на знании того, что «метод аденовирусной доставки, лежащий в основе вакцины, созданной (центром имени) Гамалеи, раз за разом показывал свою успешность». При этом оставалось неизвестным, проявит ли коронавирус резистентность, отмечает телеканал. Как указал Эванс, результаты других вакцин позволяют говорить, что и российская, вероятно, будет хорошо действовать.

Эванс отметил, что «теперь есть четыре вакцины, которые обладают некоторой эффективностью, что намного больше, чем у нас когда-либо было в плане создания вакцины против ВИЧ или малярии». По его словам, процессы в США и Европе гораздо более открыты и прозрачны, чем в России, поэтому к российской вакцине возникло более скептическое отношение. Он заявил: «Мы не знаем, насколько тщательно отслеживаются их исследования и насколько тщательно о них сообщается». При этом Эванс признал, что «страны, которые ее покупают, покупают, веря, что России удалось что-то создать».

Напомним, второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Посол в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Белоруссии, показали высокую эффективность российской вакцины – примерно 95%.