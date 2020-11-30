СК раскрыл обстоятельства гибели заммэра Новоуральска под Екатеринбургом

Заместитель мэра Новоуральска Свердловской области Михаил Черницкий получил смертельное ранение во время охоты, он скончался до прибытия медиков, сообщил Следственный комитет по региону.

По версии следствия, в ночь на 28 ноября подозреваемый 41-летний житель Екатеринбурга вместе с группой охотников находился в лесном массиве Алапаевского района, сообщается на сайте ведомства.

«Вследствие неосторожного обращения с карабином «Вепрь-308 Супер» произвел неприцельный выстрел, в результате которого получил огнестрельное ранение бедра 58-летний мужчина, также находившийся в составе этой группы», – сообщило следственное управление.

Отмечается, что после этого охотники приняли неотложные меры по оказанию помощи пострадавшему и вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался до прибытия медиков.

СК уточнил, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее в региональном управлении СК России сообщили, что Черницкий был найден мертвым, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».