Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге

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3 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

В Европе началась новая фаза террора Ronald Zak/AP/ТАСС
«Это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна», – сказал министр МВД Австрии Карл Нехаммер в связи с атакой террористов в Вене, в результате которой четыре человека погибли, а еще 15 ранены. Застреленный террорист оказался этническим албанцем, вооруженным автоматом Zastava M70. По мнению экспертов, трагедия в Австрии оказалась следствием югославских войн и явила собой новую фазу террора в Европе. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Австрии придется мечтать о спокойствии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
То, что теракт в Австрии произошёл позже, чем в других странах Евросоюза – закономерно. Австрийские власти вели себя с приезжими жёстче, чем в большинстве стран Западной Европы. Однако не случайно и то, что трагедия произошла. Подробности...

Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
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Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей (до 100 тысяч человек, что для Польши очень много), лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге

    3 ноября 2020, 19:18

    Текст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин принял во вторник участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага России на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге. Это самый большой и мощный в мире неатомный ледокол, он предназначен для обеспечения бесперебойной проводки судов в Финском заливе, а также может работать в Арктике и Антарктике.

    В церемонии приняли участие глава Минтранса России Евгений Дитрих, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев, а также Виталий Черномырдин – сын экс-премьера, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мероприятие прошло на территории пассажирского порта «Морской фасад». Это первый и единственный в Северо-Западном федеральном округе России специализированный пассажирский порт, расположенный в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова. «Морской фасад» работает с 2008 года, за это время его пассажиропоток превысил 5 млн человек.

    Глава государства отметил, что сейчас в России ведется работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, не имеющих аналогов в мире. Он подчеркнул, что Россия обладает «уникальным ледовым флотом», занимает лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий. Путин пояснил, что это первенство необходимо постоянно подтверждать: наращивать позиции, обновлять и укреплять флот, внедрять передовые технологии, передает ТАСС.

    Также Путин дал самую высокую оценку работе Виктора Черномырдина на благо страны и признался, что многому учился у бывшего премьер-министра России. «Во многом благодаря его взвешенности, дальновидности, хозяйской рачительности в сложнейший период 1990-х годов удалось сохранить и сберечь кадровый потенциал, технологический потенциал промышленности, топливно- энергетического комплекса, других индустриальных отраслей промышленности», – сказал глава государства в понедельник на церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». По его оценке, Черномырдин «вообще был работоголик». «Лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился», – отметил Путин.

    По оценке президента, Черномырдин был «человеком бесконечно преданным Родине». Путин назвал «очень приятным, очень важным и знаменательным событием» поднятие государственного флага России на новом линейном дизельном ледоколе – «самом крупном из ледоколов такого класса, самом мощном в мире, который назван именем выдающегося соотечественника – Виктора Степановича Черномырдина». «Сегодня мы чтим память этого замечательного человека. Виктор Степанович ушел из жизни ровно десять лет назад», – сказал глава государства.

    По мнению президента, Черномырдин «был действительно руководителем, политиком государственного и, без всякого преувеличения, исторического масштаба, ярким и сильным человеком, настоящим тружеником и созидателем». «Он брал на себя ответственность и делал дело, стремился во всем служить нашей стране и нашему народу», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Путин назвал хорошей идеей объявить в России 2023 год Международным годом моря. С соответствующим предложением к главе государства во вторник обратился министр транспорта Евгений Дитрих. «Надо посмотреть на календарь различных мероприятий. Я ничего против не имею, но надо, чтобы не было наложений на какие-то другие мероприятия. В принципе, идея хорошая», – ответил Путин. Он также поддержал проведение Всемирного дня моря в России, указав, что его нужно организовать «на хорошем уровне».

    Дитрих рассказал Путину, что ко Всемирному дню моря 2023 года планируется приурочить кругосветный поход парусника «Мир», который может стартовать в Санкт-Петербурге в июле 2022 и завершиться здесь же к 9 мая 2023 года.

    Ледокол проекта 22600 «Виктор Черномырдин» мощностью 25 МВт строился по заказу Росморпорта с декабря 2012 года на «Адмиралтейских верфях» (входят в ОСК). 22600 – единственный в мире проект инновационного дизель-электрического ледокола нового поколения большой мощности (25 МВт на винтах), высокого ледового класса Icebreaker8 и с самой высокой степенью автоматизации, реализованный в Российской Федерации и за рубежом.

    «Виктор Черномырдин» стал самым крупным дизель-электрическим ледоколом, спроектированным российскими конструкторами и заложенным на отечественной верфи в XXI веке. Суда подобного класса и мощности (ледоколы типа «Ермак», «Капитан Сорокин») строились для СССР в Финляндии, последний раз судно аналогичного класса было построено в 1975 году.

    Ледокол имеет ледовый класс Icebreaker8 и способен развивать скорость до 17,8 узлов на чистой воде, проходить льды толщиной до 2 метров непрерывным ходом со скоростью 2 узла. Это современное, высокотехнологичное и маневренное судно. Многофункциональный ледокол имеет две вертолетные площадки, может не только обеспечивать ледокольные проводки, но и участвовать в научных экспедициях, перевозить контейнеры и опасные грузы. Штатный экипаж составляет 38 человек, кроме того, «Виктор Черномырдин» может принять на борт 90 человек спецперсонала. Автономность составляет до 60 суток.

    Срок сдачи ледокола несколько раз переносили. Изначально передать его планировалось в конце декабря 2019 года. В ноябре 2018 года на судне, которое тогда строили, произошел пожар, в результате чего была повреждена часть оборудования ледокола. На данный момент судно полностью готово к сдаче и проведению ледовых испытаний.


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