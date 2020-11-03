Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге

Президент Владимир Путин принял во вторник участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага России на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге. Это самый большой и мощный в мире неатомный ледокол, он предназначен для обеспечения бесперебойной проводки судов в Финском заливе, а также может работать в Арктике и Антарктике.

В церемонии приняли участие глава Минтранса России Евгений Дитрих, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев, а также Виталий Черномырдин – сын экс-премьера, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие прошло на территории пассажирского порта «Морской фасад». Это первый и единственный в Северо-Западном федеральном округе России специализированный пассажирский порт, расположенный в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова. «Морской фасад» работает с 2008 года, за это время его пассажиропоток превысил 5 млн человек.

Глава государства отметил, что сейчас в России ведется работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, не имеющих аналогов в мире. Он подчеркнул, что Россия обладает «уникальным ледовым флотом», занимает лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий. Путин пояснил, что это первенство необходимо постоянно подтверждать: наращивать позиции, обновлять и укреплять флот, внедрять передовые технологии, передает ТАСС.

Также Путин дал самую высокую оценку работе Виктора Черномырдина на благо страны и признался, что многому учился у бывшего премьер-министра России. «Во многом благодаря его взвешенности, дальновидности, хозяйской рачительности в сложнейший период 1990-х годов удалось сохранить и сберечь кадровый потенциал, технологический потенциал промышленности, топливно- энергетического комплекса, других индустриальных отраслей промышленности», – сказал глава государства в понедельник на церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». По его оценке, Черномырдин «вообще был работоголик». «Лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился», – отметил Путин.

По оценке президента, Черномырдин был «человеком бесконечно преданным Родине». Путин назвал «очень приятным, очень важным и знаменательным событием» поднятие государственного флага России на новом линейном дизельном ледоколе – «самом крупном из ледоколов такого класса, самом мощном в мире, который назван именем выдающегося соотечественника – Виктора Степановича Черномырдина». «Сегодня мы чтим память этого замечательного человека. Виктор Степанович ушел из жизни ровно десять лет назад», – сказал глава государства.

По мнению президента, Черномырдин «был действительно руководителем, политиком государственного и, без всякого преувеличения, исторического масштаба, ярким и сильным человеком, настоящим тружеником и созидателем». «Он брал на себя ответственность и делал дело, стремился во всем служить нашей стране и нашему народу», – подчеркнул Путин.

Кроме того, Путин назвал хорошей идеей объявить в России 2023 год Международным годом моря. С соответствующим предложением к главе государства во вторник обратился министр транспорта Евгений Дитрих. «Надо посмотреть на календарь различных мероприятий. Я ничего против не имею, но надо, чтобы не было наложений на какие-то другие мероприятия. В принципе, идея хорошая», – ответил Путин. Он также поддержал проведение Всемирного дня моря в России, указав, что его нужно организовать «на хорошем уровне».

Дитрих рассказал Путину, что ко Всемирному дню моря 2023 года планируется приурочить кругосветный поход парусника «Мир», который может стартовать в Санкт-Петербурге в июле 2022 и завершиться здесь же к 9 мая 2023 года.

Ледокол проекта 22600 «Виктор Черномырдин» мощностью 25 МВт строился по заказу Росморпорта с декабря 2012 года на «Адмиралтейских верфях» (входят в ОСК). 22600 – единственный в мире проект инновационного дизель-электрического ледокола нового поколения большой мощности (25 МВт на винтах), высокого ледового класса Icebreaker8 и с самой высокой степенью автоматизации, реализованный в Российской Федерации и за рубежом.

«Виктор Черномырдин» стал самым крупным дизель-электрическим ледоколом, спроектированным российскими конструкторами и заложенным на отечественной верфи в XXI веке. Суда подобного класса и мощности (ледоколы типа «Ермак», «Капитан Сорокин») строились для СССР в Финляндии, последний раз судно аналогичного класса было построено в 1975 году.

Ледокол имеет ледовый класс Icebreaker8 и способен развивать скорость до 17,8 узлов на чистой воде, проходить льды толщиной до 2 метров непрерывным ходом со скоростью 2 узла. Это современное, высокотехнологичное и маневренное судно. Многофункциональный ледокол имеет две вертолетные площадки, может не только обеспечивать ледокольные проводки, но и участвовать в научных экспедициях, перевозить контейнеры и опасные грузы. Штатный экипаж составляет 38 человек, кроме того, «Виктор Черномырдин» может принять на борт 90 человек спецперсонала. Автономность составляет до 60 суток.

Срок сдачи ледокола несколько раз переносили. Изначально передать его планировалось в конце декабря 2019 года. В ноябре 2018 года на судне, которое тогда строили, произошел пожар, в результате чего была повреждена часть оборудования ледокола. На данный момент судно полностью готово к сдаче и проведению ледовых испытаний.