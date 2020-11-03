Лавров сказал, на что «ставит» Россия в Белоруссии

Россия «ставит» в Белоруссии на братский белорусский народ и на белорусское государство, являющееся союзником и стратегическим партнером, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«И, наконец, о том, на кого «ставит» Россия в Беларуси. На братский нам белорусский народ, на белорусское государство, являющееся нашим союзником и стратегическим партнером», – сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».

«Если народ Беларусь сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать. Это четко подтвердил президент Владимир Путин в поздравительном послании президенту Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах», – указал российский министр.

«Что касается в целом конституционной реформы, то, как вы знаете, Россия поддерживает данную инициативу президента республики Беларусь А.Г.Лукашенко. В том числе и потому, что тем самым создается крайне востребованная сейчас площадка для общенационального диалога. Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения, организовав сбор предложений граждан по поправкам в Конституцию. Игнорировать такой подход и открываемые им возможности было бы легкомысленно», – отметил он.

По его словам, «разумеется, в эту работу никто не должен никоим образом вмешиваться – ни Россия, ни другие страны». «Прежде всего, то, в каком объеме должна быть проведена конституционная реформа в Белоруссии, решать только белорусскому народу. Если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть. А уж то, насколько их глубина отвечает ожиданиям внешних наблюдателей, это дело третье», – подчеркнул глава МИД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.