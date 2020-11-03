Исполнительница песни «Тумбалалайка» Грета Ганчева стала россиянкой

Болгарская эстрадная певица Грета Ганчева стала гражданкой России. Торжественная церемония принесения присяги состоялась в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии в присутствии посла России в Болгарии Анатолия Макарова, российских дипломатов и представителей болгарских общественных организаций.

Подобное событие произошло впервые в современной истории Болгарии. Макаров определил его как «замечательное», подчеркнув, что гражданство России «получил близкий и проверенный друг», передает ТАСС.

«Мы знаем, что ваш творческий путь, в ходе которого вы записали много сольных альбомов, а также снялись в ряде художественных фильмов, неразрывно связан с Россией. Вы являетесь автором более 20 русскоязычных произведений, ставших шлягерами в Болгарии и России. В честь Олимпийских игр в Москве вы выпустили свой первый музыкальный альбом с композициями на русском языке, в 1986 году – сборник патриотических и фронтовых песен о Великой Отечественной войне. Вы много сделали для сближения народов наших стран, для укрепления болгаро-российской дружбы, которая не подвластна ни времени, ни политической конъюнктуре», – отметил посол.

Ганчева сказала после принесения присяги, что «полюбила русских людей, которые слушали мои песни, очень давно».

«Я люблю тебя, Россия, и сегодня дала присягу этой великой стране. Наши страны объединяет многовековая любовь. Спасибо, что вы приняли меня в большое сердце России, в свою семью, сделали меня ее частью. Я горжусь тем, что стала гражданкой великой России», – добавила артистка, отметив, что считает себя «самой счастливой женщиной».

В знак благодарности она исполнила свои популярные песни – «Россия» (впервые была исполнена в 2019 году в московском концертном зале «Зарядье») и «Моя страна, моя Болгария».

Грета Ганчева – лауреат и участник многих болгарских и российских фестивалей, в том числе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Софии в 1968 году и Сочи в 2017 году.

Первые гастроли Ганчевой в Москве, с выступлением на Красной площади, состоялись в 1964 году. В 1980 году в честь Олимпийских игр в Москве она выпустила первый музыкальный альбом с композициями на русском языке, а в 1986 году – сборник патриотических и фронтовых песен о Великой Отечественной войне.

Она продолжает активную концертную деятельность, является традиционным участником многочисленных праздничных концертов, посвященных событиям в истории двух стран, и продолжает писать новые песни.

Наибольшую известность болгарской певице принесла песня «Тумбалалайка».