Исполнительница песни «Тумбалалайка» Грета Ганчева стала россиянкой

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3 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:16  |  vz.ru
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Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

В Европе началась новая фаза террора Ronald Zak/AP/ТАСС
«Это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна», – сказал министр МВД Австрии Карл Нехаммер в связи с атакой террористов в Вене, в результате которой четыре человека погибли, а еще 15 ранены. Застреленный террорист оказался этническим албанцем, вооруженным автоматом Zastava M70. По мнению экспертов, трагедия в Австрии оказалась следствием югославских войн и явила собой новую фазу террора в Европе. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
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Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей (до 100 тысяч человек, что для Польши очень много), лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...
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Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

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Когда закончится война в Карабахе

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Исполнительница песни «Тумбалалайка» Грета Ганчева стала россиянкой

    3 ноября 2020, 15:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Болгарская эстрадная певица Грета Ганчева стала гражданкой России. Торжественная церемония принесения присяги состоялась в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии в присутствии посла России в Болгарии Анатолия Макарова, российских дипломатов и представителей болгарских общественных организаций.

    Подобное событие произошло впервые в современной истории Болгарии. Макаров определил его как «замечательное», подчеркнув, что гражданство России «получил близкий и проверенный друг», передает ТАСС.

    «Мы знаем, что ваш творческий путь, в ходе которого вы записали много сольных альбомов, а также снялись в ряде художественных фильмов, неразрывно связан с Россией. Вы являетесь автором более 20 русскоязычных произведений, ставших шлягерами в Болгарии и России. В честь Олимпийских игр в Москве вы выпустили свой первый музыкальный альбом с композициями на русском языке, в 1986 году – сборник патриотических и фронтовых песен о Великой Отечественной войне. Вы много сделали для сближения народов наших стран, для укрепления болгаро-российской дружбы, которая не подвластна ни времени, ни политической конъюнктуре», – отметил посол.

    Ганчева сказала после принесения присяги, что «полюбила русских людей, которые слушали мои песни, очень давно».

    «Я люблю тебя, Россия, и сегодня дала присягу этой великой стране. Наши страны объединяет многовековая любовь. Спасибо, что вы приняли меня в большое сердце России, в свою семью, сделали меня ее частью. Я горжусь тем, что стала гражданкой великой России», – добавила артистка, отметив, что считает себя «самой счастливой женщиной».

    В знак благодарности она исполнила свои популярные песни – «Россия» (впервые была исполнена в 2019 году в московском концертном зале «Зарядье») и «Моя страна, моя Болгария».

    Грета Ганчева – лауреат и участник многих болгарских и российских фестивалей, в том числе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Софии в 1968 году и Сочи в 2017 году.

    Первые гастроли Ганчевой в Москве, с выступлением на Красной площади, состоялись в 1964 году. В 1980 году в честь Олимпийских игр в Москве она выпустила первый музыкальный альбом с композициями на русском языке, а в 1986 году – сборник патриотических и фронтовых песен о Великой Отечественной войне.

    Она продолжает активную концертную деятельность, является традиционным участником многочисленных праздничных концертов, посвященных событиям в истории двух стран, и продолжает писать новые песни.

    Наибольшую известность болгарской певице принесла песня «Тумбалалайка».


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