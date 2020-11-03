Житель Омска убил ветерана в споре о войне

Спустя семь месяцев стала известна причина жестокого убийства в Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны: накануне 9 мая его убил гость из-за несогласия с действиями в сражениях, сообщили в прокуратуре региона.

Следственный комитет 10 мая сообщал, что ветеран был убит кухонным ножом в своем доме в рабочем поселке Тевриз. По подозрению в убийстве был задержан 65-летний местный житель. По версии следствия, вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к знакомому ветерану. Из-за личной неприязни мужчины поссорились, и подозреваемый нанес ветерану несколько ударов кухонным ножом в грудь. Спустя семь месяцев в прокуратуре раскрыли детали преступления.

«В гости пришел знакомый (ветерана), с которым они стали обсуждать события военных действий с участием ветерана. В результате между мужчинами произошел конфликт ввиду несогласия гостя с действиями ветерана на полях сражений», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Фигурант ударил ветерана металлическим чайником по голове и телу не менее четырех раз, а после этого нанес три удара ножом в грудь, пояснили в прокуратуре.

После этого подозреваемый завернул нож в кухонное полотенце и ушел, выкинув оружие убийства по пути от места преступления. При этом фигурант не признал своей вины. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) передано в Тевризский райсуд Омской области, фигурант находится под стражей.

Напомним, в июле в Госдуме призвали судей считать нападение на ветерана отягчающим обстоятельством.